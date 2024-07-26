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Трамп раскритиковал ФБР за некомпетентность

Трамп раскритиковал ФБР за некомпетентность - 26.07.2024, ПРАЙМ

Трамп раскритиковал ФБР за некомпетентность

ФБР некомпетентно в своем расследовании, поэтому неудивительно, что служба потеряла доверие американцев, заявил кандидат от Республиканской партии Дональд... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T09:28+0300

2024-07-26T09:28+0300

2024-07-26T09:28+0300

сша

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дональд трамп

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ФБР некомпетентно в своем расследовании, поэтому неудивительно, что служба потеряла доверие американцев, заявил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, получившие ранение в ходе стрельбы во время его предвыборного выступления в Пенсильвании."Директор ФБР Кристофер Рэй заявил вчера (в среду) конгрессу, что не уверен, попали ли в меня осколки, стекло или пуля. Но ФБР даже не проверяло!" - подчеркнул Трамп в социальной сети Truth Social. Экс-президент утверждает, что в больницу, куда он обратился после получения ранения, подтвердили, что речь идет о "пулевом ранении уха"."Неудивительно, что некогда знаменитое ФБР потеряло доверие Америки", - заключил республиканец. Ранее американское издание New York Post опубликовало сообщение, сославшись на доклад американскому конгрессу, что подразделения полиции Штатов на местах отказываются сотрудничать в расследовании с ФБР. Причиной названа утрата доверия из-за политической предвзятости и некомпетентности. 13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его устранила.

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сша, покушение на дональда трампа, дональд трамп, выборы в сша, фбр