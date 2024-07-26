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Трамп представляет страдающую от русофобии элиту США, заявил Песков - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Трамп представляет страдающую от русофобии элиту США, заявил Песков
Трамп представляет страдающую от русофобии элиту США, заявил Песков - 26.07.2024, ПРАЙМ
Трамп представляет страдающую от русофобии элиту США, заявил Песков
Кандидат в президенты США Дональд Трамп мало чем отличается от всех остальных, он представляет страдающую от русофобии политическую элиту США. Об этом заявил... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T13:24+0300
2024-07-26T13:24+0300
дмитрий песков
дональд трамп
россия
выборы в сша
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп мало чем отличается от всех остальных, он представляет страдающую от русофобии политическую элиту США. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он напомнил, что санкционная гонка против России началась именно при Трампе, поэтому для России он мало чем отличается от всех остальных. Кроме того, Песков прокомментировал статью экс-госсекретаря США Майка Помпео и исполнительного директора лоббистской компании BGR Group Дэвида Урбана о планах Трампа ввести для Украины ленд-лиз."Мы никогда не носили и не носим розовые очки. И, собственно, вот этот упомянутый вами один из кандидатов США (Дональд Трамп - ред.), он является представителем политической элиты Соединенных Штатов Америки, которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии", - сказал пресс-секретарь президента России.При этом Песков отметил. что Трамп проявляет больше политической мудрости в поддержании связи с Россией. Однако, по его словам, это ни на что не влияет.
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дмитрий песков, дональд трамп, россия, выборы в сша
Дмитрий Песков, Дональд Трамп, РОССИЯ, выборы в США
13:24 26.07.2024
 
Трамп представляет страдающую от русофобии элиту США, заявил Песков

Песков: Трамп представляет политическую элиту США, вся она страдает от русофобии

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп мало чем отличается от всех остальных, он представляет страдающую от русофобии политическую элиту США. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил, что санкционная гонка против России началась именно при Трампе, поэтому для России он мало чем отличается от всех остальных.
Кроме того, Песков прокомментировал статью экс-госсекретаря США Майка Помпео и исполнительного директора лоббистской компании BGR Group Дэвида Урбана о планах Трампа ввести для Украины ленд-лиз.
"Мы никогда не носили и не носим розовые очки. И, собственно, вот этот упомянутый вами один из кандидатов США (Дональд Трамп - ред.), он является представителем политической элиты Соединенных Штатов Америки, которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии", - сказал пресс-секретарь президента России.
При этом Песков отметил. что Трамп проявляет больше политической мудрости в поддержании связи с Россией. Однако, по его словам, это ни на что не влияет.
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Дмитрий ПесковДональд ТрампРОССИЯвыборы в США
 
 
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