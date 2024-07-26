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Все четыре триггера для повышения ставки реализовались, заявила Набиуллина

Все четыре триггера для повышения ставки реализовались, заявила Набиуллина - 26.07.2024, ПРАЙМ

Все четыре триггера для повышения ставки реализовались, заявила Набиуллина

Все четыре триггера для повышения ключевой ставки ЦБ РФ реализовались, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T15:05+0300

2024-07-26T15:05+0300

2024-07-26T15:11+0300

банк россии

ставка банка россии

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Все четыре триггера для повышения ключевой ставки ЦБ РФ реализовались, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку до 18% годовых. Ранее мы называли четыре триггера для повышения ставки, все они реализовались", - сказала она журналистам на пресс-конференции."Во-первых, устойчивая инфляция увеличивается. Во-вторых, потребительская активность не охлаждается. В-третьих, положительный разрыв в экономике не сокращается, а жесткость рынка труда растет. В-четвертых, реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями", - перечислила она.Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка банка россии