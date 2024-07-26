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Песков прокомментировал замедление скорости YouTube - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал замедление скорости YouTube
Песков прокомментировал замедление скорости YouTube - 26.07.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал замедление скорости YouTube
Нечего добавить к тому, что было сказано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос прессы о замедлении скорости видеохостинга... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T13:37+0300
2024-07-26T14:12+0300
россия
youtube
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Нечего добавить к тому, что было сказано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос прессы о замедлении скорости видеохостинга YouTube.Ранее депутат Александр Хинштейн предупредил, что к 27-28 июля скорость загрузки видео на YouTube может замедлиться до 40 процентов, к концу следующей недели — до 70 процентов."Вам, наверное, нужно все-таки обращаться к депутату Хинштейну, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано", - сказал пресс-секретарь.Ранее "Ростелеком" сообщил о технических неполадках в работе оборудования, принадлежащего Google, что отразится на скорости загрузки и качестве видео в YouTube у абонентов всех российских операторов. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в России не собираются ограничивать доступ к платформе.
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россия, youtube, дмитрий песков
РОССИЯ, YouTube, Дмитрий Песков
13:37 26.07.2024 (обновлено: 14:12 26.07.2024)
 
Песков прокомментировал замедление скорости YouTube

Песков прокомментировал замедление скорости работы видеохостинга YouTube

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Якутск
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Якутск - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Нечего добавить к тому, что было сказано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос прессы о замедлении скорости видеохостинга YouTube.
Ранее депутат Александр Хинштейн предупредил, что к 27-28 июля скорость загрузки видео на YouTube может замедлиться до 40 процентов, к концу следующей недели — до 70 процентов.
"Вам, наверное, нужно все-таки обращаться к депутату Хинштейну, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано", - сказал пресс-секретарь.
Ранее "Ростелеком" сообщил о технических неполадках в работе оборудования, принадлежащего Google, что отразится на скорости загрузки и качестве видео в YouTube у абонентов всех российских операторов. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в России не собираются ограничивать доступ к платформе.
 
РОССИЯYouTubeДмитрий Песков
 
 
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