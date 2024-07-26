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ЦБ повысил прогноз профицита торгового баланса РФ в 2024 году

ЦБ повысил прогноз профицита торгового баланса РФ в 2024 году - 26.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ повысил прогноз профицита торгового баланса РФ в 2024 году

Банк России повысил прогноз внешнеторгового профицита на 2024 год до 135 миллиардов долларов США с прежних 121 миллиарда, при этом оценка показателя за 2023 год | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T13:52+0300

2024-07-26T13:52+0300

2024-07-26T13:52+0300

банк россии

торговый профицит

россия

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз внешнеторгового профицита на 2024 год до 135 миллиардов долларов США с прежних 121 миллиарда, при этом оценка показателя за 2023 год была повышена до 122 миллиардов долларов с 121 миллиарда, сообщил регулятор. Оценка объема экспорта и импорта в 2023 году осталась на уровне 424 миллиардов долларов и 303 миллиардов долларов соответственно. Регулятор в 2024 году ожидает, что объем экспорта будет больше, чем предполагалось ранее: оценка была повышена до 426 миллиардов долларов с 425 миллиардов. Импорт ожидается меньше – 291 против прежних 304 миллиардов долларов. Также был повышен прогноз по профициту торгового баланса на 2025 год: теперь он ожидается на уровне 120 миллиардов долларов вместо прежних 117 миллиардов долларов. Экспорт ЦБ ждет на уровне 427 миллиардов вместо 426 миллиардов долларов, а прогноз по импорту понижен до 307 миллиардов с 309 миллиардов долларов. Прогноз профицита торгового баланса на 2026 год был повышен - до 111 со 108 миллиардов долларов. При этом ЦБ повысил ожидания по объему экспорта в 2026 году до 429 миллиардов с 427 миллиардов долларов, а импорта - понизил до 318 миллиардов с 319 миллиардов долларов. Также в 2027 году ЦБ ожидает профицит торгового баланса России на уровне 102 миллиарда долларов, экспорт на уровне 434 миллиардов, а импорт на уровне 331 миллиарда долларов США. Ранее, в начале июля, ЦБ сообщал, что профицит баланса внешней торговли России товарами вырос в первом полугодии до 67,8 миллиарда долларов США против 56,8 миллиарда долларов США в январе-июне 2023 года при более значимом снижении импорта, чем экспорта. Оценка за май была увеличена в части экспорта товаров с учетом поступивших отчетных данных ФТС. Кроме того, дефицит баланса услуг сократился до 10,4 миллиарда долларов с 17 миллиардов долларов в январе-июне 2023 года.

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торговый профицит, россия