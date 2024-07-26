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Российская экономика осталась в состоянии перегрева, заявила Набиуллина

Российская экономика осталась в состоянии перегрева, заявила Набиуллина - 26.07.2024, ПРАЙМ

Российская экономика осталась в состоянии перегрева, заявила Набиуллина

Экономика России все еще находится в состоянии значительного перегрева, без произошедшего повышения ключевой ставки Банком России были бы риски стагфляции,... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T15:06+0300

2024-07-26T15:06+0300

2024-07-26T15:22+0300

экономика

эльвира набиуллина

ввп

ставка банка россии

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Экономика России все еще находится в состоянии значительного перегрева, без произошедшего повышения ключевой ставки Банком России были бы риски стагфляции, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина."Темпы роста ВВП в первом и втором кварталах оставались высокими, при этом инфляция ускорялась. Это означает, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева", - сказала она."Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны, нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос, и весь стимул будет уходить в ускорение инфляции. По сути, это - сценарий стагфляции и остановить его можно будет только ценой глубокой рецессии. Сегодняшнее дополнительное ужесточение нашей политики позволит предотвратить такой сценарий", - отметила глава ЦБ."Остановлюсь на рисках для базового прогноза. Их баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Во-первых, это риск сохранения перегрева экономики. Он может быть связан как с сохранением избыточного спроса, так и с ограничениями на стороне предложения", – добавила она.Банк России ранее в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых, следует из заявления регулятора. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 14-16% с 10-12%, на 2026 год до 10-11% с 6-7%. В 2027 году ЦБ ждет ее на уровне 7,5-8,5%.

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эльвира набиуллина, ввп, ставка банка россии