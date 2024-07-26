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Набиуллина рассказала о возможностях ЦБ проводить валютные операции

Набиуллина рассказала о возможностях ЦБ проводить валютные операции - 26.07.2024, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о возможностях ЦБ проводить валютные операции

ЦБ РФ может проводить валютные операции в рамках бюджетного правила в случае необходимости и на внебиржевых торгах, заявила председатель Банка России Эльвира... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T15:42+0300

2024-07-26T15:42+0300

2024-07-26T16:02+0300

банк россии

эльвира набиуллина

курсы валют

валютные операции

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ может проводить валютные операции в рамках бюджетного правила в случае необходимости и на внебиржевых торгах, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Что касается проведения нами операций в рамках бюджетного правила, мы можем проводить их и на бирже, и на внебиржевом рынке, на валютный курс это никак не повлияет. Если эти риски реализуются, то мы разъясним конкретный механизм. Но могу сказать, что мы готовы это проводить и на внебиржевом рынке", - ответила глава ЦБ на вопрос, каким Банк России видит продолжение операций Минфина РФ по бюджетному правилу в случае прекращения биржевой торговли и как это повлияет на рубль.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эльвира набиуллина, курсы валют, валютные операции