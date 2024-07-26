https://1prime.ru/20240726/tsb-850466583.html
Набиуллина рассказала о возможностях ЦБ проводить валютные операции
Набиуллина рассказала о возможностях ЦБ проводить валютные операции - 26.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о возможностях ЦБ проводить валютные операции
ЦБ РФ может проводить валютные операции в рамках бюджетного правила в случае необходимости и на внебиржевых торгах, заявила председатель Банка России Эльвира... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:42+0300
2024-07-26T15:42+0300
2024-07-26T16:02+0300
банк россии
эльвира набиуллина
курсы валют
валютные операции
https://cdnn.1prime.ru/img/76210/18/762101813_0:256:2000:1381_1920x0_80_0_0_3531c510ed4287f4c581a61b45e8021e.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ может проводить валютные операции в рамках бюджетного правила в случае необходимости и на внебиржевых торгах, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Что касается проведения нами операций в рамках бюджетного правила, мы можем проводить их и на бирже, и на внебиржевом рынке, на валютный курс это никак не повлияет. Если эти риски реализуются, то мы разъясним конкретный механизм. Но могу сказать, что мы готовы это проводить и на внебиржевом рынке", - ответила глава ЦБ на вопрос, каким Банк России видит продолжение операций Минфина РФ по бюджетному правилу в случае прекращения биржевой торговли и как это повлияет на рубль.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76210/18/762101813_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_d4ffee3a7d3e111085e5c27a5ce10794.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, курсы валют, валютные операции
Банк России, Эльвира Набиуллина, Курсы валют, валютные операции
Набиуллина рассказала о возможностях ЦБ проводить валютные операции
ЦБ при необходимости может проводить операции по бюджетному правилу на внебиржевых торгах
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ может проводить валютные операции в рамках бюджетного правила в случае необходимости и на внебиржевых торгах, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Что касается проведения нами операций в рамках бюджетного правила, мы можем проводить их и на бирже, и на внебиржевом рынке, на валютный курс это никак не повлияет. Если эти риски реализуются, то мы разъясним конкретный механизм. Но могу сказать, что мы готовы это проводить и на внебиржевом рынке", - ответила глава ЦБ на вопрос, каким Банк России видит продолжение операций Минфина РФ по бюджетному правилу в случае прекращения биржевой торговли и как это повлияет на рубль.