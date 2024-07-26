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Набиуллина рассказала о возможностях ЦБ проводить валютные операции - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина рассказала о возможностях ЦБ проводить валютные операции
Набиуллина рассказала о возможностях ЦБ проводить валютные операции - 26.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о возможностях ЦБ проводить валютные операции
ЦБ РФ может проводить валютные операции в рамках бюджетного правила в случае необходимости и на внебиржевых торгах, заявила председатель Банка России Эльвира... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:42+0300
2024-07-26T16:02+0300
банк россии
эльвира набиуллина
курсы валют
валютные операции
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ может проводить валютные операции в рамках бюджетного правила в случае необходимости и на внебиржевых торгах, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Что касается проведения нами операций в рамках бюджетного правила, мы можем проводить их и на бирже, и на внебиржевом рынке, на валютный курс это никак не повлияет. Если эти риски реализуются, то мы разъясним конкретный механизм. Но могу сказать, что мы готовы это проводить и на внебиржевом рынке", - ответила глава ЦБ на вопрос, каким Банк России видит продолжение операций Минфина РФ по бюджетному правилу в случае прекращения биржевой торговли и как это повлияет на рубль.
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эльвира набиуллина, курсы валют, валютные операции
Банк России, Эльвира Набиуллина, Курсы валют, валютные операции
15:42 26.07.2024 (обновлено: 16:02 26.07.2024)
 
Набиуллина рассказала о возможностях ЦБ проводить валютные операции

ЦБ при необходимости может проводить операции по бюджетному правилу на внебиржевых торгах

© fotolia.com / Andrea DantiВалютные курсы
Валютные курсы - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© fotolia.com / Andrea Danti
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ может проводить валютные операции в рамках бюджетного правила в случае необходимости и на внебиржевых торгах, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Что касается проведения нами операций в рамках бюджетного правила, мы можем проводить их и на бирже, и на внебиржевом рынке, на валютный курс это никак не повлияет. Если эти риски реализуются, то мы разъясним конкретный механизм. Но могу сказать, что мы готовы это проводить и на внебиржевом рынке", - ответила глава ЦБ на вопрос, каким Банк России видит продолжение операций Минфина РФ по бюджетному правилу в случае прекращения биржевой торговли и как это повлияет на рубль.
 
Банк РоссииЭльвира НабиуллинаКурсы валютвалютные операции
 
 
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