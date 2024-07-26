https://1prime.ru/20240726/tsb-850468562.html
ЦБ: "дочек" иностранных банков не исключат из списка системно значимых
ЦБ: "дочек" иностранных банков не исключат из списка системно значимых - 26.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ: "дочек" иностранных банков не исключат из списка системно значимых
ЦБ РФ не видит оснований исключать российские "дочки" иностранных банков из списка системно значимых кредитных организаций, заявила в ходе пресс-конференции в... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T16:17+0300
2024-07-26T16:17+0300
2024-07-26T16:32+0300
банк россии
банки
эльвира набиуллина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82884/09/828840929_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_228096c6047bf9e0f1a54b5bdac03619.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ не видит оснований исключать российские "дочки" иностранных банков из списка системно значимых кредитных организаций, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина."Что касается системно значимых кредитных организаций, мы уточняем осенью список и можем обновлять параметры, рассматриваем все аспекты системной значимости… мы такой анализ не проводили, и сейчас говорить о том, какие банки останутся, а какие нет, не готовы. Таких оснований исключать оттуда российские "дочки" иностранных банков пока нет", - ответила Набиуллина на вопрос, по каким параметрам будет ЦБ принимать решение о списке системно значимых кредитных организаций и могут ли из них исчезнуть зарубежные кредитные организации, которые "сворачивают" деятельность в России.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82884/09/828840929_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ac89fe2037468aabeaefacc3543b4a82.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, эльвира набиуллина, россия
Банк России, Банки, Эльвира Набиуллина, РОССИЯ
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ не видит оснований исключать российские "дочки" иностранных банков из списка системно значимых кредитных организаций, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Что касается системно значимых кредитных организаций, мы уточняем осенью список и можем обновлять параметры, рассматриваем все аспекты системной значимости… мы такой анализ не проводили, и сейчас говорить о том, какие банки останутся, а какие нет, не готовы. Таких оснований исключать оттуда российские "дочки" иностранных банков пока нет", - ответила Набиуллина на вопрос, по каким параметрам будет ЦБ принимать решение о списке системно значимых кредитных организаций и могут ли из них исчезнуть зарубежные кредитные организации, которые "сворачивают" деятельность в России.