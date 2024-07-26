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ЦБ: "дочек" иностранных банков не исключат из списка системно значимых

ЦБ: "дочек" иностранных банков не исключат из списка системно значимых - 26.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ: "дочек" иностранных банков не исключат из списка системно значимых

ЦБ РФ не видит оснований исключать российские "дочки" иностранных банков из списка системно значимых кредитных организаций, заявила в ходе пресс-конференции в... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T16:17+0300

2024-07-26T16:17+0300

2024-07-26T16:32+0300

банк россии

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эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ не видит оснований исключать российские "дочки" иностранных банков из списка системно значимых кредитных организаций, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина."Что касается системно значимых кредитных организаций, мы уточняем осенью список и можем обновлять параметры, рассматриваем все аспекты системной значимости… мы такой анализ не проводили, и сейчас говорить о том, какие банки останутся, а какие нет, не готовы. Таких оснований исключать оттуда российские "дочки" иностранных банков пока нет", - ответила Набиуллина на вопрос, по каким параметрам будет ЦБ принимать решение о списке системно значимых кредитных организаций и могут ли из них исчезнуть зарубежные кредитные организации, которые "сворачивают" деятельность в России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, эльвира набиуллина, россия