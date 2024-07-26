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"Детский мир" зафиксировал цены на уровне 2023 года на ряд позиций

"Детский мир" зафиксировал цены на уровне 2023 года на ряд позиций - 26.07.2024, ПРАЙМ

"Детский мир" зафиксировал цены на уровне 2023 года на ряд позиций

Крупнейший российский ритейлер детских товаров "Детский мир" зафиксировал цены на уровне 2023 года на 32 позиции из ассортимента канцелярских и школьных... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T10:42+0300

2024-07-26T10:42+0300

2024-07-26T10:42+0300

экономика

россия

детский мир

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Крупнейший российский ритейлер детских товаров "Детский мир" зафиксировал цены на уровне 2023 года на 32 позиции из ассортимента канцелярских и школьных товаров, сообщает компания. "ГК "Детский мир" ... зафиксировал цены на ряд канцелярских и школьных товаров собственных торговых марок. ... Всего на уровне 2023 года "Детский мир" зафиксировал цены на 32 позиции: карандаши и фломастеры, акварельные краски и гуашь, ручки, простые карандаши и тетради", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2022 и 2023 году компания фиксировала цены на 42% ассортимента одежды и обуви на уровне 2021 года. Так, например, в августе 2023 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что "Детский мир" зафиксировал предельные цены на школьные товары для повышения их доступности перед началом учебного года. В перечень продукции с зафиксированными ценами тогда вошли отдельные предметы школьной формы и одежды осенне-зимнего сезона, а также канцелярские принадлежности, товары для школы и детского творчества. При этом в ряде категорий компания снизила цены. Группа компаний "Детский мир" - мультивертикальный цифровой ритейлер. Группа объединяет розничные сети магазинов "Детский мир" и "Детмир мини", интернет-магазин и маркетплейс, а также сеть товаров для животных "Зоозавр". Магазины компании расположены в 442 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии.

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россия, детский мир