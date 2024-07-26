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В ЦБ Турции назвали условие снижения ключевой ставки

В ЦБ Турции назвали условие снижения ключевой ставки - 26.07.2024, ПРАЙМ

В ЦБ Турции назвали условие снижения ключевой ставки

Центральный банк Турции не планирует снижать ключевую ставку, предпосылкой для ее понижения станет устойчивое снижение инфляции, заявил заместитель председателя | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T12:03+0300

2024-07-26T12:03+0300

2024-07-26T12:03+0300

экономика

турция

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СТАМБУЛ, 26 июл - ПРАЙМ. Центральный банк Турции не планирует снижать ключевую ставку, предпосылкой для ее понижения станет устойчивое снижение инфляции, заявил заместитель председателя банка Осман Акчай. "Речи о скором снижении ключевой ставки нет, так как это может создать риск возобновления роста инфляции. Мы будем продолжать придерживаться жесткой финансовой политики, пока не будет достигнуто устойчивое снижение инфляции, улучшение ожиданий и внутреннего спроса", - цитирует телеканал TRT Haber. ЦБ Турции во вторник оставил ключевую ставку неизменной на уровне 50%, ставка не меняется уже 4 месяца. На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Турции сразу на две ступени, с B3 до B1, благодаря реформам в турецкой экономике. Годовая инфляция в Турции в июне замедлилась впервые за год - до 71,6% с 75,45% в мае, в месячном выражении рост цен составил 1,64%, сообщил в среду Институт статистики страны (TUIK). В последний раз замедление годовой инфляции в Турции фиксировали в июне 2023 года - тогда она составила 38,21% против 39,6% в мае. После этого инфляция лишь ускорялась: показатель нынешнего мая в 75,45% стал максимальным с ноября 2022 года.

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