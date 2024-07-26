https://1prime.ru/20240726/ukraina-850460498.html
Украина избежала дефолта, заявили в Минфине страны
Украина избежала дефолта, заявили в Минфине страны - 26.07.2024, ПРАЙМ
Украина избежала дефолта, заявили в Минфине страны
Киев достиг договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации внешнего долга, что позволило избежать дефолта, сообщил министр... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T14:42+0300
2024-07-26T14:42+0300
2024-07-26T14:42+0300
экономика
украина
дефолт
реструктуризация долга
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Киев достиг договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации внешнего долга, что позволило избежать дефолта, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко. "Реструктуризация долга уже позволит в этом году иметь расходы по обслуживанию (внешнего) долга. Около 12 миллиардов долларов дают нам возможность сэкономить на ближайшие три года. Эти средства будут направлены на сектор обороны. Решение о реструктуризации было сложное, так как переговоры длились с начала года, активная фаза — последний месяц. Бондхолдеры услышали наши аргументы и мы нашли с ними компромисс", — сказал Марченко в эфире национального телемарафона, и добавил, Украине удалось избежать дефолта, хоть его и предрекали. Он также признал, что сейчас Украина испытывает трудности в выходе на рынок капиталов. Ранее международное агентство Fitch понизило рейтинг Украины до уровня "C" с предыдущего "CC". В своем релизе агентство отметило, что достигнутое 22 июля соглашение между властями и некоторыми держателями еврооблигаций по реструктуризации долга "знаменует собой начало процесса, подобного дефолту". В Киеве в начале недели заявили о договоренностях по реструктуризации. Кроме того, парламент принял проект, позволяющий приостанавливать выплаты по внешнему госдолгу до октября. Согласно данным украинских властей, госдолг страны по итогам мая этого года составлял 151 миллиард долларов, увеличившись за год на 20%. Украинцы и местный бизнес прокредитовали свое правительство лишь на 42,1 миллиарда долларов, или четверть всего долга. Остальные три четверти задолженности приходятся на нерезидентов. На еврооблигации, которые кредиторы согласились реструктуризировать, приходится примерно 13% госдолга Украины, что составляет 19,7 миллиарда долларов. При этом держателем облигаций еще на 3 миллиарда долларов является Россия. Крупнейшими кредиторами Украины являются международные объединения – на них приходится почти 44% всех обязательств, или 70,3 миллиарда долларов. Среди них больше всего украинских долгов принадлежит ЕС – почти 38 миллиардов долларов. Далее идут Международный банк реконструкции и развития (около 15 миллиардов долларов) и МВФ (10 миллиардов долларов). Другие государства выделили Украине финансирование на 7,5 миллиарда долларов, или 5% от всего долга. Основным суверенным кредитором является Канада, которая выдала Украине 5 миллиардов долларов.
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украина, дефолт, реструктуризация долга
Экономика, УКРАИНА, дефолт, реструктуризация долга
Украина избежала дефолта, заявили в Минфине страны
Минфин Украины: страна избежала дефолта, договорившись о реструктуризации долга
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Киев достиг договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации внешнего долга, что позволило избежать дефолта, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.
"Реструктуризация долга уже позволит в этом году иметь расходы по обслуживанию (внешнего) долга. Около 12 миллиардов долларов дают нам возможность сэкономить на ближайшие три года. Эти средства будут направлены на сектор обороны. Решение о реструктуризации было сложное, так как переговоры длились с начала года, активная фаза — последний месяц. Бондхолдеры услышали наши аргументы и мы нашли с ними компромисс", — сказал Марченко в эфире национального телемарафона, и добавил, Украине удалось избежать дефолта, хоть его и предрекали.
Он также признал, что сейчас Украина испытывает трудности в выходе на рынок капиталов.
Ранее международное агентство Fitch понизило рейтинг Украины до уровня "C" с предыдущего "CC". В своем релизе агентство отметило, что достигнутое 22 июля соглашение между властями и некоторыми держателями еврооблигаций по реструктуризации долга "знаменует собой начало процесса, подобного дефолту". В Киеве в начале недели заявили о договоренностях по реструктуризации. Кроме того, парламент принял проект, позволяющий приостанавливать выплаты по внешнему госдолгу до октября.
Неизбежно: аналитики Fitch ожидают дефолт на Украине
Согласно данным украинских властей, госдолг страны по итогам мая этого года составлял 151 миллиард долларов, увеличившись за год на 20%. Украинцы и местный бизнес прокредитовали свое правительство лишь на 42,1 миллиарда долларов, или четверть всего долга. Остальные три четверти задолженности приходятся на нерезидентов.
На еврооблигации, которые кредиторы согласились реструктуризировать, приходится примерно 13% госдолга Украины, что составляет 19,7 миллиарда долларов. При этом держателем облигаций еще на 3 миллиарда долларов является Россия.
Крупнейшими кредиторами Украины являются международные объединения – на них приходится почти 44% всех обязательств, или 70,3 миллиарда долларов. Среди них больше всего украинских долгов принадлежит ЕС – почти 38 миллиардов долларов. Далее идут Международный банк реконструкции и развития (около 15 миллиардов долларов) и МВФ (10 миллиардов долларов).
Другие государства выделили Украине финансирование на 7,5 миллиарда долларов, или 5% от всего долга. Основным суверенным кредитором является Канада, которая выдала Украине 5 миллиардов долларов.