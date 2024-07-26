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В Раде признали критический остаток средств в резервном фонде Украины - 26.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240726/ukraina-850474304.html
В Раде признали критический остаток средств в резервном фонде Украины
В Раде признали критический остаток средств в резервном фонде Украины - 26.07.2024, ПРАЙМ
В Раде признали критический остаток средств в резервном фонде Украины
В резервном фонде бюджета Украины, средства которого идут на строительство фортификаций и срочное восстановление, осталось менее 14,4 миллиона долларов, заявила | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T20:04+0300
2024-07-26T20:04+0300
экономика
украина
резервный фонд
бюджет
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. В резервном фонде бюджета Украины, средства которого идут на строительство фортификаций и срочное восстановление, осталось менее 14,4 миллиона долларов, заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа. "Во время принятия бюджета в резервный фонд заложили около 42 миллиардов гривен (чуть более миллиарда долларов — прим. ред.). В течение этого года кабмин увеличил его размер до 56 миллиардов (1,4 миллиарда долларов — прим.ред.). Однако из этой суммы пока осталось лишь 592 миллиона (14,4 миллиона долларов — прим. ред.)", — приводит слова председателя комитета украинское издание "Экономическая правда". Пидласа сообщила, что средства резервного фонда направляются на неотложные расходы, включая восстановление и строительство фортификационных сооружений. Она также отметила, что правительство планирует выделить дополнительно 4,5 миллиарда гривен (около 110 миллионов долларов) на пополнение резервного фонда.В марте Пидласа сообщила, что Украина направила почти половину своего годового бюджета, который составляет 87 миллиардов долларов, на оборонные расходы. Однако внутренние доходы страны составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит бюджета будет расти из-за предстоящей волны мобилизации. Для оплаты зарплаты, обучения и оснащения призывников потребуются миллиарды.В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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украина, резервный фонд, бюджет
Экономика, УКРАИНА, резервный фонд, бюджет
20:04 26.07.2024
 
В Раде признали критический остаток средств в резервном фонде Украины

Депутат Рады: в резервном фонде бюджета Украины осталось лишь $14,4 млн до конца года

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. В резервном фонде бюджета Украины, средства которого идут на строительство фортификаций и срочное восстановление, осталось менее 14,4 миллиона долларов, заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.
"Во время принятия бюджета в резервный фонд заложили около 42 миллиардов гривен (чуть более миллиарда долларов — прим. ред.). В течение этого года кабмин увеличил его размер до 56 миллиардов (1,4 миллиарда долларов — прим.ред.). Однако из этой суммы пока осталось лишь 592 миллиона (14,4 миллиона долларов — прим. ред.)", — приводит слова председателя комитета украинское издание "Экономическая правда".
Пидласа сообщила, что средства резервного фонда направляются на неотложные расходы, включая восстановление и строительство фортификационных сооружений. Она также отметила, что правительство планирует выделить дополнительно 4,5 миллиарда гривен (около 110 миллионов долларов) на пополнение резервного фонда.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
Украина избежала дефолта, заявили в Минфине страны
14:42
В марте Пидласа сообщила, что Украина направила почти половину своего годового бюджета, который составляет 87 миллиардов долларов, на оборонные расходы. Однако внутренние доходы страны составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит бюджета будет расти из-за предстоящей волны мобилизации. Для оплаты зарплаты, обучения и оснащения призывников потребуются миллиарды.
В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
 
ЭкономикаУКРАИНАрезервный фондбюджет
 
 
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