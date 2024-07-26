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ЦБ повысил прогноз ВВП России в 2024 году
ЦБ повысил прогноз ВВП России в 2024 году - 26.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ повысил прогноз ВВП России в 2024 году
Банк России повысил прогноз роста ВВП страны в 2024 г до 3,5-4% с 2,5-3,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T13:35+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста ВВП страны в 2024 г до 3,5-4% с 2,5-3,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.Кроме того, он понизил оценки роста экономики России в 2025 и 2026 годах до 0,5-1,5% с 1-2% и до 1-2% с 1,5-2,5% соответственно.В 2027 году ЦБ ожидает роста ВВП РФ на 1,5-2,5 %.Экономист, международный финансовый аналитик Андрей Плотников считал, что ЦБ однозначно поднимет ставку до 18%. Он отметил, что были разговоры и о более резком повышении, в том числе до 20%, но такие действия регулятора могут шокировать рынок.По мнению экономиста, доцента РГУ СоцТех Инны Литвиненко, Банк России должен был поднять ставку до 18%. В пользу такого решения, по ее мнению, говорили действия банков по ставкам по депозитам и ситуация с инфляцией. Она напомнила заявление регулятора, что если цены продолжат расти, то он будет следовать жесткой денежно-кредитной политике.Эксперт, автор блога “ProДеньги” Иван Докшин также считал, что ЦБ повысит ставку до 18%. По его словам, в пользу такого решения говорит высокая инфляция и перегрев отечественной экономики, при котором быстро растет ВВП за счет вливания дополнительных финансов и, соответственно, растет спрос при наличии недостатка предложения.
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россия, ввп, ставка банка россии
Банк России, РОССИЯ, ВВП, ставка Банка России
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста ВВП страны в 2024 г до 3,5-4% с 2,5-3,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
Кроме того, он понизил оценки роста экономики России в 2025 и 2026 годах до 0,5-1,5% с 1-2% и до 1-2% с 1,5-2,5% соответственно.
В 2027 году ЦБ ожидает роста ВВП РФ на 1,5-2,5 %.
Экономист, международный финансовый аналитик Андрей Плотников считал, что ЦБ однозначно поднимет ставку до 18%. Он отметил, что были разговоры и о более резком повышении, в том числе до 20%, но такие действия регулятора могут шокировать рынок.
По мнению экономиста, доцента РГУ СоцТех Инны Литвиненко, Банк России должен был поднять ставку до 18%. В пользу такого решения, по ее мнению, говорили действия банков по ставкам по депозитам и ситуация с инфляцией. Она напомнила заявление регулятора, что если цены продолжат расти, то он будет следовать жесткой денежно-кредитной политике.
Эксперт, автор блога “ProДеньги” Иван Докшин также считал, что ЦБ повысит ставку до 18%. По его словам, в пользу такого решения говорит высокая инфляция и перегрев отечественной экономики, при котором быстро растет ВВП за счет вливания дополнительных финансов и, соответственно, растет спрос при наличии недостатка предложения.