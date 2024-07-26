Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ повысил прогноз ВВП России в 2024 году - 26.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240726/vvp-850454980.html
ЦБ повысил прогноз ВВП России в 2024 году
ЦБ повысил прогноз ВВП России в 2024 году - 26.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ повысил прогноз ВВП России в 2024 году
Банк России повысил прогноз роста ВВП страны в 2024 г до 3,5-4% с 2,5-3,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T13:35+0300
2024-07-26T14:03+0300
банк россии
россия
ввп
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста ВВП страны в 2024 г до 3,5-4% с 2,5-3,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.Кроме того, он понизил оценки роста экономики России в 2025 и 2026 годах до 0,5-1,5% с 1-2% и до 1-2% с 1,5-2,5% соответственно.В 2027 году ЦБ ожидает роста ВВП РФ на 1,5-2,5 %.Экономист, международный финансовый аналитик Андрей Плотников считал, что ЦБ однозначно поднимет ставку до 18%. Он отметил, что были разговоры и о более резком повышении, в том числе до 20%, но такие действия регулятора могут шокировать рынок.По мнению экономиста, доцента РГУ СоцТех Инны Литвиненко, Банк России должен был поднять ставку до 18%. В пользу такого решения, по ее мнению, говорили действия банков по ставкам по депозитам и ситуация с инфляцией. Она напомнила заявление регулятора, что если цены продолжат расти, то он будет следовать жесткой денежно-кредитной политике.Эксперт, автор блога “ProДеньги” Иван Докшин также считал, что ЦБ повысит ставку до 18%. По его словам, в пользу такого решения говорит высокая инфляция и перегрев отечественной экономики, при котором быстро растет ВВП за счет вливания дополнительных финансов и, соответственно, растет спрос при наличии недостатка предложения.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_9dd99d2ea0939e6a48988d6f61f0ae05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ввп, ставка банка россии
Банк России, РОССИЯ, ВВП, ставка Банка России
13:35 26.07.2024 (обновлено: 14:03 26.07.2024)
 
ЦБ повысил прогноз ВВП России в 2024 году

ЦБ повысил прогноз ВВП России в 2024 году до 3,5%-4%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста ВВП страны в 2024 г до 3,5-4% с 2,5-3,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
Кроме того, он понизил оценки роста экономики России в 2025 и 2026 годах до 0,5-1,5% с 1-2% и до 1-2% с 1,5-2,5% соответственно.
В 2027 году ЦБ ожидает роста ВВП РФ на 1,5-2,5 %.
Экономист, международный финансовый аналитик Андрей Плотников считал, что ЦБ однозначно поднимет ставку до 18%. Он отметил, что были разговоры и о более резком повышении, в том числе до 20%, но такие действия регулятора могут шокировать рынок.
По мнению экономиста, доцента РГУ СоцТех Инны Литвиненко, Банк России должен был поднять ставку до 18%. В пользу такого решения, по ее мнению, говорили действия банков по ставкам по депозитам и ситуация с инфляцией. Она напомнила заявление регулятора, что если цены продолжат расти, то он будет следовать жесткой денежно-кредитной политике.
Эксперт, автор блога “ProДеньги” Иван Докшин также считал, что ЦБ повысит ставку до 18%. По его словам, в пользу такого решения говорит высокая инфляция и перегрев отечественной экономики, при котором быстро растет ВВП за счет вливания дополнительных финансов и, соответственно, растет спрос при наличии недостатка предложения.
 
Банк РоссииРОССИЯВВПставка Банка России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала