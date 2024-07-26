https://1prime.ru/20240726/vvp-850473894.html

Решетников: прогноз МЭР по росту ВВП в 2024 году соответствует оценке ЦБ

Решетников: прогноз МЭР по росту ВВП в 2024 году соответствует оценке ЦБ - 26.07.2024, ПРАЙМ

Решетников: прогноз МЭР по росту ВВП в 2024 году соответствует оценке ЦБ

Прогноз Банка России по росту ВВП РФ в 2024 году на 3,5-4% соответствует текущим оценкам Минэкономразвития, но есть расхождения по оценкам 2025 года, сказал... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T19:14+0300

2024-07-26T19:14+0300

2024-07-26T19:14+0300

экономика

россия

ввп

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/73/841007346_0:7:3301:1864_1920x0_80_0_0_f4663d83b69a4ad4c449706e24fcedd3.jpg

МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Прогноз Банка России по росту ВВП РФ в 2024 году на 3,5-4% соответствует текущим оценкам Минэкономразвития, но есть расхождения по оценкам 2025 года, сказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Прогноз у нас появится к концу августа, мы его сейчас формируем. Мы с коллегами (из Банка России - ред.) обмениваемся оценками, идет постоянный рабочий непубличный диалог. Оценки по текущим цифрам динамики роста экономики в этом году, которые озвучены, в целом совпадают с нашими оценками. Но мы расходимся по оценкам 2025 года. О конкретных цифрах будем говорить через месяц", — сказал Решетников. В пятницу Центральный банк представил обновлённый среднесрочный прогноз. Согласно этому прогнозу, ожидается, что экономика России вырастет на 3,5–4% в этом году. В 2025 году рост замедлится до 0,5–1,5%, а в 2026 и 2027 годах ожидается рост на 1–2% и 1,5–2,5% соответственно. Весной Министерство экономического развития прогнозировало рост экономики на 2,8% в текущем году, на 2,3% — в 2025–2026 годах и на 2,4% — в 2027 году."С нашей точки зрения, потенциальный экономический рост выше оценок Центрального Банка", — пояснил министр. Он добавил, что несмотря на ограничения на рынке труда, он демонстрирует достаточно большую гибкость. "Мы сейчас готовим инициативы вместе с Минтрудом на основе предложений бизнеса, обсуждаем вопросы повышения гибкости трудовых отношений. Мы исходим из того, что запасы по росту производительности труда в экономике достаточно большие", — добавил Решетников. Он также добавил, что на повестке дня — вопрос, как донастраивать систему мер, чтобы развиваться в этой ситуации. "Потому что задачу развития экономики предложения, задачу поддержки инвестиций и расширения внутреннего производства никто не отменял", - сказал он. "Поэтому с ЦБ плотно взаимодействуем по обмену информацией по субсидируемым программам. Договорились сближать позиции, постепенно унифицировать подходы, в том числе к субсидируемым программам — по мониторингу и по подходам. Чтобы у нас бюджетная политика не снижала эффективность денежно-кредитной политики. Чтобы меры поддержки, когда мы субсидируем процентные ставки или особенно когда мы даем фиксированную ставку по некоторым программам, в первую очередь шли на рост предложения, а не спроса. Чтобы эти меры были точечным, способствовали развитию экономики предложения", — подчеркнул глава Минэкономразвития.

https://1prime.ru/20240726/vvp-850454980.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ввп, максим решетников