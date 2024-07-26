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СМИ узнали о недовольстве республиканцев кандидатурой вице-президента США

СМИ узнали о недовольстве республиканцев кандидатурой вице-президента США - 26.07.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о недовольстве республиканцев кандидатурой вице-президента США

Республиканцы из Палаты представителей США недовольны выдвижением Джей-Ди Вэнса на должность вице-президента США от республиканцев, его кандидатура может... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T15:58+0300

2024-07-26T15:58+0300

2024-07-26T16:14+0300

политика

сша

дональд трамп

джей ди вэнс

выборы в сша

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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Республиканцы из Палаты представителей США недовольны выдвижением Джей-Ди Вэнса на должность вице-президента США от республиканцев, его кандидатура может снизить шансы Дональда Трампа на выборах, сообщает The Hill. Ранее на съезде Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что выдвинул кандидатуру Майка Вэнса на пост вице-президента, если одержит победу на выборах. Позже съезд Республиканской партии официально выдвинул Майка Вэнса на эту должность.Ряд политиков, включая конгрессменов с многолетним опытом, выразили мнение, что он не подходит на роль вице-президента из-за его "антиукраинской" позиции и популизма. Они считают, что он не усилит кандидатуру Трампа, так как их взгляды схожи. Республиканцы утверждают, что 90% их однопартийцев разделяют мнение о непригодности Вэнса.Еще один республиканец, опрошенный Hill, выразил сомнение в том, что Вэнс сможет привлечь на свою сторону женский электорат, если вице-президент США Камала Харрис будет выдвинута от демократов в качестве кандидата в президенты.При этом издание отмечает, что многие республиканцы в палате представителей поддержали кандидатуру Вэнса. 21 июля Джо Байден, учитывая опасения по поводу своего здоровья и растущую критику, принял решение не баллотироваться на второй срок. Он поддержал кандидатуру Камалы Харрис от Демократической партии. Хотя Харрис ещё предстоит официально выиграть номинацию от демократов, согласно сообщениям в прессе, она уже пользуется значительной поддержкой внутри партии.Выборы президента США намечены на 5 ноября.

https://1prime.ru/20240726/tramp-850454232.html

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сша, дональд трамп, джей ди вэнс, выборы в сша