Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали о недовольстве республиканцев кандидатурой вице-президента США - 26.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240726/vybory-850467806.html
СМИ узнали о недовольстве республиканцев кандидатурой вице-президента США
СМИ узнали о недовольстве республиканцев кандидатурой вице-президента США - 26.07.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о недовольстве республиканцев кандидатурой вице-президента США
Республиканцы из Палаты представителей США недовольны выдвижением Джей-Ди Вэнса на должность вице-президента США от республиканцев, его кандидатура может... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:58+0300
2024-07-26T16:14+0300
политика
сша
дональд трамп
джей ди вэнс
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dade176e88a2a1d5df1634256cbb8926.jpg
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Республиканцы из Палаты представителей США недовольны выдвижением Джей-Ди Вэнса на должность вице-президента США от республиканцев, его кандидатура может снизить шансы Дональда Трампа на выборах, сообщает The Hill. Ранее на съезде Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что выдвинул кандидатуру Майка Вэнса на пост вице-президента, если одержит победу на выборах. Позже съезд Республиканской партии официально выдвинул Майка Вэнса на эту должность.Ряд политиков, включая конгрессменов с многолетним опытом, выразили мнение, что он не подходит на роль вице-президента из-за его "антиукраинской" позиции и популизма. Они считают, что он не усилит кандидатуру Трампа, так как их взгляды схожи. Республиканцы утверждают, что 90% их однопартийцев разделяют мнение о непригодности Вэнса.Еще один республиканец, опрошенный Hill, выразил сомнение в том, что Вэнс сможет привлечь на свою сторону женский электорат, если вице-президент США Камала Харрис будет выдвинута от демократов в качестве кандидата в президенты.При этом издание отмечает, что многие республиканцы в палате представителей поддержали кандидатуру Вэнса. 21 июля Джо Байден, учитывая опасения по поводу своего здоровья и растущую критику, принял решение не баллотироваться на второй срок. Он поддержал кандидатуру Камалы Харрис от Демократической партии. Хотя Харрис ещё предстоит официально выиграть номинацию от демократов, согласно сообщениям в прессе, она уже пользуется значительной поддержкой внутри партии.Выборы президента США намечены на 5 ноября.
https://1prime.ru/20240726/tramp-850454232.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dcf6227540e7e7ebe8a6e3f71204fb57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, джей ди вэнс, выборы в сша
Политика, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, выборы в США
15:58 26.07.2024 (обновлено: 16:14 26.07.2024)
 
СМИ узнали о недовольстве республиканцев кандидатурой вице-президента США

Hill: ряд республиканцев недовольны кандидатурой Вэнса на пост вице-президента

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Республиканцы из Палаты представителей США недовольны выдвижением Джей-Ди Вэнса на должность вице-президента США от республиканцев, его кандидатура может снизить шансы Дональда Трампа на выборах, сообщает The Hill.
Ранее на съезде Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что выдвинул кандидатуру Майка Вэнса на пост вице-президента, если одержит победу на выборах. Позже съезд Республиканской партии официально выдвинул Майка Вэнса на эту должность.
Ряд политиков, включая конгрессменов с многолетним опытом, выразили мнение, что он не подходит на роль вице-президента из-за его "антиукраинской" позиции и популизма. Они считают, что он не усилит кандидатуру Трампа, так как их взгляды схожи. Республиканцы утверждают, что 90% их однопартийцев разделяют мнение о непригодности Вэнса.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
Трамп представляет страдающую от русофобии элиту США, заявил Песков
13:24
Еще один республиканец, опрошенный Hill, выразил сомнение в том, что Вэнс сможет привлечь на свою сторону женский электорат, если вице-президент США Камала Харрис будет выдвинута от демократов в качестве кандидата в президенты.
При этом издание отмечает, что многие республиканцы в палате представителей поддержали кандидатуру Вэнса.
21 июля Джо Байден, учитывая опасения по поводу своего здоровья и растущую критику, принял решение не баллотироваться на второй срок. Он поддержал кандидатуру Камалы Харрис от Демократической партии. Хотя Харрис ещё предстоит официально выиграть номинацию от демократов, согласно сообщениям в прессе, она уже пользуется значительной поддержкой внутри партии.
Выборы президента США намечены на 5 ноября.
 
ПолитикаСШАДональд ТрампДжей Ди Вэнсвыборы в США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала