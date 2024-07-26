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В России увеличат выплаты, пострадавшим от ЧС и терактов - 26.07.2024, ПРАЙМ
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В России увеличат выплаты, пострадавшим от ЧС и терактов
В России увеличат выплаты, пострадавшим от ЧС и терактов - 26.07.2024, ПРАЙМ
В России увеличат выплаты, пострадавшим от ЧС и терактов
Размер материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и террористических актов, будет увеличен в 1,5 раза, говорится в сообщении... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T11:30+0300
2024-07-26T11:30+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Размер материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и террористических актов, будет увеличен в 1,5 раза, говорится в сообщении правительства России."Подписано постановление, предусматривающее повышение в 1,5 раза и последующую ежегодную индексацию размеров финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов", — говорится в сообщении.Отмечается, что согласно новому постановлению, единовременная материальная помощь увеличится с 10 тысяч до 15 тысяч рублей на человека.Выплаты родственникам погибших увеличатся с 1 млн до 1,5 млн рублей на каждого пострадавшего, а для тех, кому был причинен средний или тяжкий вред здоровью, сумма помощи увеличится с 400 тыс. до 600 тыс. рублей на человека.В случае причинения легкого вреда здоровью, сумма помощи увеличится с 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Решение принято по поручению главы государства, озвученного в мае 2024 года.
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россия, чс
Происшествия, РОССИЯ, ЧС
11:30 26.07.2024
 
В России увеличат выплаты, пострадавшим от ЧС и терактов

Правительство: размер помощи пострадавшим от ЧС и терактов, вырастет в 1,5 раза

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Размер материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и террористических актов, будет увеличен в 1,5 раза, говорится в сообщении правительства России.
"Подписано постановление, предусматривающее повышение в 1,5 раза и последующую ежегодную индексацию размеров финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно новому постановлению, единовременная материальная помощь увеличится с 10 тысяч до 15 тысяч рублей на человека.
Выплаты родственникам погибших увеличатся с 1 млн до 1,5 млн рублей на каждого пострадавшего, а для тех, кому был причинен средний или тяжкий вред здоровью, сумма помощи увеличится с 400 тыс. до 600 тыс. рублей на человека.
В случае причинения легкого вреда здоровью, сумма помощи увеличится с 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Решение принято по поручению главы государства, озвученного в мае 2024 года.
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