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В России увеличат выплаты, пострадавшим от ЧС и терактов
В России увеличат выплаты, пострадавшим от ЧС и терактов - 26.07.2024, ПРАЙМ
В России увеличат выплаты, пострадавшим от ЧС и терактов
Размер материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и террористических актов, будет увеличен в 1,5 раза, говорится в сообщении... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T11:30+0300
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2024-07-26T11:30+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Размер материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и террористических актов, будет увеличен в 1,5 раза, говорится в сообщении правительства России."Подписано постановление, предусматривающее повышение в 1,5 раза и последующую ежегодную индексацию размеров финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов", — говорится в сообщении.Отмечается, что согласно новому постановлению, единовременная материальная помощь увеличится с 10 тысяч до 15 тысяч рублей на человека.Выплаты родственникам погибших увеличатся с 1 млн до 1,5 млн рублей на каждого пострадавшего, а для тех, кому был причинен средний или тяжкий вред здоровью, сумма помощи увеличится с 400 тыс. до 600 тыс. рублей на человека.В случае причинения легкого вреда здоровью, сумма помощи увеличится с 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Решение принято по поручению главы государства, озвученного в мае 2024 года.
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россия, чс
В России увеличат выплаты, пострадавшим от ЧС и терактов
Правительство: размер помощи пострадавшим от ЧС и терактов, вырастет в 1,5 раза
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Размер материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и террористических актов, будет увеличен в 1,5 раза, говорится в сообщении правительства России.
"Подписано постановление, предусматривающее повышение в 1,5 раза и последующую ежегодную индексацию размеров финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно новому постановлению, единовременная материальная помощь увеличится с 10 тысяч до 15 тысяч рублей на человека.
Выплаты родственникам погибших увеличатся с 1 млн до 1,5 млн рублей на каждого пострадавшего, а для тех, кому был причинен средний или тяжкий вред здоровью, сумма помощи увеличится с 400 тыс. до 600 тыс. рублей на человека.
В случае причинения легкого вреда здоровью, сумма помощи увеличится с 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Решение принято по поручению главы государства, озвученного в мае 2024 года.
В ГД внесут проект о предоставлении жилья взамен утраченного во время ЧС