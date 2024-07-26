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Взрыв прогремел на Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО
Взрыв прогремел на Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО - 26.07.2024, ПРАЙМ
Взрыв прогремел на Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО
На Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе прогремел взрыв, в результате которого семь человек пострадали, один погиб. Об этом... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T09:18+0300
2024-07-26T09:18+0300
2024-07-26T09:18+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - ПРАЙМ. На Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе прогремел взрыв, в результате которого семь человек пострадали, один погиб. Об этом сообщается в заявлении прокуратуры региона."По предварительным данным, 26 июля на месторождении произошел взрыв. Пострадавшим рабочим оказывается медицинская помощь", — сообщили в прокуратуре.По сведениям правительства региона, четверо из пострадавших находятся в больнице Новоуренгойска, один из них в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом и один скончался. Другим пострадавших медицинская помощь не потребовалась, они лечатся амбулаторно.Причины происшествия пока неизвестны, на месте создана комиссия для их выяснения. Кроме того, возгорание установки на месторождении была оперативно локализовано, угрозы для населения и окружающей среды на данный момент нет. В настоящее время также проводится экологический мониторинг.
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Происшествия, РОССИЯ, Газ, происшествие
Взрыв прогремел на Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО
Прокуратура ЯНАО: на Восточно-Уренгойском месторождении прогремел взрыв
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - ПРАЙМ. На Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе прогремел взрыв, в результате которого семь человек пострадали, один погиб. Об этом сообщается в заявлении прокуратуры региона.
"По предварительным данным, 26 июля на месторождении произошел взрыв. Пострадавшим рабочим оказывается медицинская помощь", — сообщили в прокуратуре.
По сведениям правительства региона, четверо из пострадавших находятся в больнице Новоуренгойска, один из них в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом и один скончался. Другим пострадавших медицинская помощь не потребовалась, они лечатся амбулаторно.
Причины происшествия пока неизвестны, на месте создана комиссия для их выяснения. Кроме того, возгорание установки на месторождении была оперативно локализовано, угрозы для населения и окружающей среды на данный момент нет. В настоящее время также проводится экологический мониторинг.
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