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Кабмин добавил нейросети "Яндекса" в список программ для предустановки
Кабмин добавил нейросети "Яндекса" в список программ для предустановки - 26.07.2024, ПРАЙМ
Кабмин добавил нейросети "Яндекса" в список программ для предустановки
Кабмин добавил нейросети "Яндекса" в список программ, которые будут обязательно предустанавливаться в 2025 году на смартфоны, планшеты и другие устройства,... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T22:12+0300
2024-07-26T22:12+0300
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Кабмин добавил нейросети "Яндекса" в список программ, которые будут обязательно предустанавливаться в 2025 году на смартфоны, планшеты и другие устройства, следует из распоряжения, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. "Перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются РФ или другие государства — члены ЕАЭС, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2025 году … Яндекс.Браузер — с Алисой, Яндекс.Браузер — с нейросетями, Yandex.Browser", — говорится в документе. Ранее в пятницу правительство России опубликовало список российских программ, которые в 2025 году будут обязательно предустанавливаться на смартфоны, планшеты, персональные компьютеры, моноблоки и Smart TV. Соответствующее распоряжение было подписано.В то же время в правительстве напомнили, что Минцифры России определяет список конкретных приложений для предустановки. Для этой цели выбираются наиболее популярные приложения, которые используются не менее чем полумиллионом пользователей в год.В апреле "Яндекс" представил новый сервис под названием "Нейро". В этом сервисе генеративные модели объединены с поисковой системой. Нейросети помогают находить нужные источники через поисковую выдачу, а YandexGPT 3 формирует ответ в виде единого сообщения со ссылками на материалы.
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россия, технологии, яндекс, приложения "яндекс"
РОССИЯ, Технологии, Яндекс, приложения "Яндекс"
Кабмин добавил нейросети "Яндекса" в список программ для предустановки
Кабмин добавил нейросети "Яндекса" в список программ для предустановки
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Кабмин добавил нейросети "Яндекса" в список программ, которые будут обязательно предустанавливаться в 2025 году на смартфоны, планшеты и другие устройства, следует из распоряжения, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются РФ или другие государства — члены ЕАЭС, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2025 году … Яндекс.Браузер — с Алисой, Яндекс.Браузер — с нейросетями, Yandex.Browser", — говорится в документе.
Ранее в пятницу правительство России опубликовало список российских программ, которые в 2025 году будут обязательно предустанавливаться на смартфоны, планшеты, персональные компьютеры, моноблоки и Smart TV. Соответствующее распоряжение было подписано.
Яндекс добавил в "Шедеврум" новые функции с нейросетью
В то же время в правительстве напомнили, что Минцифры России определяет список конкретных приложений для предустановки. Для этой цели выбираются наиболее популярные приложения, которые используются не менее чем полумиллионом пользователей в год.
В апреле "Яндекс" представил новый сервис под названием "Нейро". В этом сервисе генеративные модели объединены с поисковой системой. Нейросети помогают находить нужные источники через поисковую выдачу, а YandexGPT 3 формирует ответ в виде единого сообщения со ссылками на материалы.