https://1prime.ru/20240726/yuani-850445684.html
Китайские банки начали избегать "грязных" юаней с российским следом
Китайские банки начали избегать "грязных" юаней с российским следом - 26.07.2024, ПРАЙМ
Китайские банки начали избегать "грязных" юаней с российским следом
Ряд банков в Китае отказываются работать с юанями, связанными с Россией, и предпочитают обрабатывать только "чистую" валюту, сообщают "Ведомости". | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T09:36+0300
2024-07-26T09:36+0300
2024-07-26T09:36+0300
экономика
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/68/826756813_0:96:3195:1893_1920x0_80_0_0_5fb3678a25979e8f5fdcc6325707ac94.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Ряд банков в Китае отказываются работать с юанями, связанными с Россией, и предпочитают обрабатывать только "чистую" валюту, сообщают "Ведомости".Представители "Деловой России" сообщают, что китайские банки отклоняют юани, приобретенные на подсанкционной Московской бирже. Они объясняют это тем, что китайские банки не желают оперировать с валютой, которая связана с Россией.Эта позиция осложняет расчеты местных импортеров с их контрагентами и заставляет их искать другие "чистые" юани. В то же время, китайские банки не могут определить точно, где были приобретены юани. Тем не менее, они внимательно контролируют историю расчетов через документы, чтобы проверить наличие связи с Россией, заключили эксперты, опрошенные изданием.В июне США ввели санкции против Московской биржи и НКЦ, утверждая, что меры российских властей по привлечению капитала на биржу предоставляют возможности для наживы на военной экономике.
https://1prime.ru/20240725/yuan-850439254.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/68/826756813_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_20d666a262704cdb09b0ca0e8a17792f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай
Китайские банки начали избегать "грязных" юаней с российским следом
"Ведомости": некоторые китайские банки считают грязными связанные с Россией юани
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ.
Ряд банков в Китае отказываются работать с юанями, связанными с Россией, и предпочитают обрабатывать только "чистую" валюту, сообщают
"Ведомости".
Представители "Деловой России" сообщают, что китайские банки отклоняют юани, приобретенные на подсанкционной Московской бирже. Они объясняют это тем, что китайские банки не желают оперировать с валютой, которая связана с Россией.
Эта позиция осложняет расчеты местных импортеров с их контрагентами и заставляет их искать другие "чистые" юани. В то же время, китайские банки не могут определить точно, где были приобретены юани. Тем не менее, они внимательно контролируют историю расчетов через документы, чтобы проверить наличие связи с Россией, заключили эксперты, опрошенные изданием.
В июне США ввели санкции против Московской биржи и НКЦ, утверждая, что меры российских властей по привлечению капитала на биржу предоставляют возможности для наживы на военной экономике.
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,77 рубля