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Китайские банки начали избегать "грязных" юаней с российским следом

Китайские банки начали избегать "грязных" юаней с российским следом - 26.07.2024, ПРАЙМ

Китайские банки начали избегать "грязных" юаней с российским следом

Ряд банков в Китае отказываются работать с юанями, связанными с Россией, и предпочитают обрабатывать только "чистую" валюту, сообщают "Ведомости". | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T09:36+0300

2024-07-26T09:36+0300

2024-07-26T09:36+0300

экономика

россия

китай

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Ряд банков в Китае отказываются работать с юанями, связанными с Россией, и предпочитают обрабатывать только "чистую" валюту, сообщают "Ведомости".Представители "Деловой России" сообщают, что китайские банки отклоняют юани, приобретенные на подсанкционной Московской бирже. Они объясняют это тем, что китайские банки не желают оперировать с валютой, которая связана с Россией.Эта позиция осложняет расчеты местных импортеров с их контрагентами и заставляет их искать другие "чистые" юани. В то же время, китайские банки не могут определить точно, где были приобретены юани. Тем не менее, они внимательно контролируют историю расчетов через документы, чтобы проверить наличие связи с Россией, заключили эксперты, опрошенные изданием.В июне США ввели санкции против Московской биржи и НКЦ, утверждая, что меры российских властей по привлечению капитала на биржу предоставляют возможности для наживы на военной экономике.

https://1prime.ru/20240725/yuan-850439254.html

китай

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