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Экс-замглавы Минобороны Булгакова задержали по делу о коррупции - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Экс-замглавы Минобороны Булгакова задержали по делу о коррупции
Экс-замглавы Минобороны Булгакова задержали по делу о коррупции - 26.07.2024, ПРАЙМ
Экс-замглавы Минобороны Булгакова задержали по делу о коррупции
ФСБ России задержала экс-замглавы Минобороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом говорится в заявлении ЦОС ФСБ. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T14:00+0300
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россия
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ФСБ России задержала экс-замглавы Минобороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом говорится в заявлении ЦОС ФСБ."В рамках возбужденного уголовного дела коррупционной направленности задержан и помещен в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Булгаков Д.В." — сказано в сообщении ведомства.Там добавили, что задержание проводилось совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом России.Отмечается, что на данный момент проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для выяснения причин и условий, способствовавших коррупционной деятельности.Булгаков, в свое время ответственный за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России, был освобожден от должности в сентябре 2022 года в связи с переходом на другую работу.
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россия, минобороны, сизо
РОССИЯ, Минобороны, СИЗО
14:00 26.07.2024 (обновлено: 14:51 26.07.2024)
 
Экс-замглавы Минобороны Булгакова задержали по делу о коррупции

Экс-замглавы МО РФ Булгакова задержали и отправили в СИЗО по делу о коррупции

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭкс-заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото
Экс-заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ФСБ России задержала экс-замглавы Минобороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом говорится в заявлении ЦОС ФСБ.
"В рамках возбужденного уголовного дела коррупционной направленности задержан и помещен в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Булгаков Д.В." — сказано в сообщении ведомства.
Там добавили, что задержание проводилось совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом России.
Отмечается, что на данный момент проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для выяснения причин и условий, способствовавших коррупционной деятельности.
Булгаков, в свое время ответственный за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России, был освобожден от должности в сентябре 2022 года в связи с переходом на другую работу.
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РОССИЯМинобороныСИЗО
 
 
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