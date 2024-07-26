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Экс-замглавы Минобороны Булгакова задержали по делу о коррупции
Экс-замглавы Минобороны Булгакова задержали по делу о коррупции - 26.07.2024, ПРАЙМ
Экс-замглавы Минобороны Булгакова задержали по делу о коррупции
ФСБ России задержала экс-замглавы Минобороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом говорится в заявлении ЦОС ФСБ. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T14:00+0300
2024-07-26T14:00+0300
2024-07-26T14:51+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ФСБ России задержала экс-замглавы Минобороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом говорится в заявлении ЦОС ФСБ."В рамках возбужденного уголовного дела коррупционной направленности задержан и помещен в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Булгаков Д.В." — сказано в сообщении ведомства.Там добавили, что задержание проводилось совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом России.Отмечается, что на данный момент проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для выяснения причин и условий, способствовавших коррупционной деятельности.Булгаков, в свое время ответственный за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России, был освобожден от должности в сентябре 2022 года в связи с переходом на другую работу.
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россия, минобороны, сизо
Экс-замглавы Минобороны Булгакова задержали по делу о коррупции
Экс-замглавы МО РФ Булгакова задержали и отправили в СИЗО по делу о коррупции
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ФСБ России задержала экс-замглавы Минобороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом говорится в заявлении ЦОС ФСБ.
"В рамках возбужденного уголовного дела коррупционной направленности задержан и помещен в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Булгаков Д.В." — сказано в сообщении ведомства.
Там добавили, что задержание проводилось совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом России.
Отмечается, что на данный момент проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для выяснения причин и условий, способствовавших коррупционной деятельности.
Булгаков, в свое время ответственный за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России, был освобожден от должности в сентябре 2022 года в связи с переходом на другую работу.
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