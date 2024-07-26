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"Сделка с дьяволом". В офисе Зеленского оценили идею мира с Россией - 26.07.2024, ПРАЙМ
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"Сделка с дьяволом". В офисе Зеленского оценили идею мира с Россией
"Сделка с дьяволом". В офисе Зеленского оценили идею мира с Россией - 26.07.2024, ПРАЙМ
"Сделка с дьяволом". В офисе Зеленского оценили идею мира с Россией
Советник администрации главы Украины Михаил Подоляк высказался против возможного мирного соглашения с Россией. Об этом он рассказал в беседе с Associated Press. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T10:58+0300
2024-07-26T11:39+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
переговоры
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Советник администрации главы Украины Михаил Подоляк высказался против возможного мирного соглашения с Россией. Об этом он рассказал в беседе с Associated Press."Оно (соглашение) может (привести к) заморозке (конфликта) на определенное время. Но это означает, что Российская Федерация будет работать над ошибками и модернизировать свою армию", — сказал чиновник.Подоляк также назвал такое соглашение "сделкой с дьяволом", отметив, что это только укрепит Россию.Ранее Украина заявила о готовности к переговорам с Россией, но позже отреагировала на заявления Москвы отказом от диалога. Москва подчеркнула готовность к переговорам, но Киев законодательно запретил их. Запад игнорирует отказы Украины от диалога. Кремль заявил, что ситуацию можно разрешить мирным путем, если будут учтены все новые реалии.
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россия, украина, владимир зеленский, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, переговоры
10:58 26.07.2024 (обновлено: 11:39 26.07.2024)
 
"Сделка с дьяволом". В офисе Зеленского оценили идею мира с Россией

Подоляк: заключение мирного соглашения с Россией — это сделка с дьяволом

© Фото : Unsplash/Silver RingveeКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© Фото : Unsplash/Silver Ringvee
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Советник администрации главы Украины Михаил Подоляк высказался против возможного мирного соглашения с Россией. Об этом он рассказал в беседе с Associated Press.
"Оно (соглашение) может (привести к) заморозке (конфликта) на определенное время. Но это означает, что Российская Федерация будет работать над ошибками и модернизировать свою армию", — сказал чиновник.
Подоляк также назвал такое соглашение "сделкой с дьяволом", отметив, что это только укрепит Россию.
Ранее Украина заявила о готовности к переговорам с Россией, но позже отреагировала на заявления Москвы отказом от диалога. Москва подчеркнула готовность к переговорам, но Киев законодательно запретил их. Запад игнорирует отказы Украины от диалога. Кремль заявил, что ситуацию можно разрешить мирным путем, если будут учтены все новые реалии.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленскийпереговоры
 
 
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