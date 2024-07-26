https://1prime.ru/20240726/zelenskiy-850448711.html

"Сделка с дьяволом". В офисе Зеленского оценили идею мира с Россией

"Сделка с дьяволом". В офисе Зеленского оценили идею мира с Россией - 26.07.2024, ПРАЙМ

"Сделка с дьяволом". В офисе Зеленского оценили идею мира с Россией

Советник администрации главы Украины Михаил Подоляк высказался против возможного мирного соглашения с Россией. Об этом он рассказал в беседе с Associated Press. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T10:58+0300

2024-07-26T10:58+0300

2024-07-26T11:39+0300

политика

россия

украина

владимир зеленский

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_824b636f94bb1a821b0e019851635aae.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Советник администрации главы Украины Михаил Подоляк высказался против возможного мирного соглашения с Россией. Об этом он рассказал в беседе с Associated Press."Оно (соглашение) может (привести к) заморозке (конфликта) на определенное время. Но это означает, что Российская Федерация будет работать над ошибками и модернизировать свою армию", — сказал чиновник.Подоляк также назвал такое соглашение "сделкой с дьяволом", отметив, что это только укрепит Россию.Ранее Украина заявила о готовности к переговорам с Россией, но позже отреагировала на заявления Москвы отказом от диалога. Москва подчеркнула готовность к переговорам, но Киев законодательно запретил их. Запад игнорирует отказы Украины от диалога. Кремль заявил, что ситуацию можно разрешить мирным путем, если будут учтены все новые реалии.

https://1prime.ru/20240726/peregovory-850441870.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир зеленский, переговоры