https://1prime.ru/20240726/zerno-850449484.html

Зерновая война: Франция проигрывает России

Зерновая война: Франция проигрывает России - 26.07.2024, ПРАЙМ

Зерновая война: Франция проигрывает России

Убрав пошлины для украинского экспорта, Европейский союз нанес удар по своим аграриям. С начала российской спецоперации на Украине цены на зерно от... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T11:33+0300

2024-07-26T11:33+0300

2024-07-26T11:34+0300

экономика

франция

зерно

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/13/841471311_0:191:2720:1721_1920x0_80_0_0_745989044bd7d8aed68e2d4d35c0dcae.jpg

МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Убрав пошлины для украинского экспорта, Европейский союз нанес удар по своим аграриям. С начала российской спецоперации на Украине цены на зерно от сельхозпроизводителей Франции сократились на треть, и при этом Пятая республика потеряла часть африканского рынка, которая сегодня предпочитает более конкурентоспособное по цене и качеству зерно из Российской Федерации. Об этом говорится в публикации газеты L’Humanité.Как отмечают авторы статьи, с наделением Украины привилегиями беспошлинного ввоза в Европу пшеницы, ячменя и кукурузы экспорт украинского зерна в Европейский союз резко выросли в 17 раз – с 351 тысячи тонн до шести миллионов тонн в год. В итоге, если в первом полугодии 2022 года цены на пшеницу французских аграриев колебались в диапазоне €350-410 за тонну, то уже в июле того же года они рухнули ниже €200.В этой связи глава французской Генеральной ассоциации производителей пшеницы Эрик Тируен, чьи слова передает издание, заявил, что подобные ценовые ножницы на длительный период подрывают достаток фермеров Франции и в целом - продовольственный суверенитет государства.В то же время в статье L’Humanité подчеркивается, что Франция – лидер по объемам производства пшеницы в Европейском союзе, но Российская Федерация начала отвоевывать у нее рынки третьих стран.Так, часть рынка Алжира, Марокко, Египта и других африканских стран, на которые приходилось больше половины французского агроэкспорта, в 2023-2024 годах перешла на закупки более конкурентоспособного по цене и более питательного зерна из Российской Федерации. В результате сельхозпроизводители Пятой республики на текущий момент наращивают переходящие запасы и поддерживают низкие котировки, пишут авторы статьи.При этом предполагается, что в 2025 году объем поставок французской пшеницы на рынки третьих стран может снизится на 15% в сравнении с урожаем 2023 года.

https://1prime.ru/20240724/zerno-850388096.html

франция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, зерно, россия, украина