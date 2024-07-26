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Застройщики увеличили выручку от продаж жилья на 42 процента

Застройщики увеличили выручку от продаж жилья на 42 процента - 26.07.2024, ПРАЙМ

Застройщики увеличили выручку от продаж жилья на 42 процента

Российские застройщики в первом полугодии 2024 года увеличили выручку от продаж жилья в сравнении с январем-июнем прошлого года на 42% - до 2,6 триллиона... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T09:52+0300

2024-07-26T09:52+0300

2024-07-26T09:52+0300

недвижимость

жилье

россия

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Российские застройщики в первом полугодии 2024 года увеличили выручку от продаж жилья в сравнении с январем-июнем прошлого года на 42% - до 2,6 триллиона рублей, говорится в сообщении "Дом.РФ". "Суммарная выручка девелоперов от реализации жилья по ДДУ по итогам первого полугодия 2024 года превысила 2,6 триллиона рублей, что на 42% больше, чем годом ранее. Такие финансовые результаты позволят рынку относительно безболезненно пройти период высоких ставок, когда наблюдается замедление спроса", – приводятся в нем слова руководителя аналитического центра "Дом.РФ" Михаила Гольдберга. В сообщении указывается, что за полгода на рынке новостроек России продано 14,7 миллиона квадратных метров жилья - на 19% больше, чем год назад. При этом среди крупнейших регионов по строительству жилья сильнее всего продажи новостроек выросли в Татарстане - на 35%, до 432 тысяч "квадратов", а также в Ростовской области (+32%, до 502 тысяч "квадратов") и Санкт-Петербурге (+22%, до 963 тысяч "квадратов").

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жилье, россия