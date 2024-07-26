https://1prime.ru/20240726/zhile-850465808.html

Россияне продолжат покупать жилье, заявила Набиуллина

Россияне продолжат покупать жилье, заявила Набиуллина - 26.07.2024, ПРАЙМ

Россияне продолжат покупать жилье, заявила Набиуллина

Россияне после отмены льготной ипотеки продолжат покупать жилье, но более умеренными темпами, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T15:31+0300

2024-07-26T15:31+0300

2024-07-26T15:48+0300

жилье

недвижимость

россия

эльвира набиуллина

льготная ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/83906/54/839065430_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6b3b57f4324e36dc4a771664a87a7219.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Россияне после отмены льготной ипотеки продолжат покупать жилье, но более умеренными темпами, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике."Будут продолжать и покупать квартиры. Я напомню, что у нас в прогнозе ипотека будет расти темпом 7-12%. Речь не идет о снижении ипотечного портфеля. Речь идет о том, что этот ипотечный портфель будет расти более умеренными, сбалансированными темпами, не вызывая перегрева на рынке", - сообщила Набиуллина, комментируя вопрос о том, что в связи с массовым завершением льготной ипотеки люди могут направить имеющиеся средства на покупку других товаров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

жилье, россия, эльвира набиуллина, льготная ипотека