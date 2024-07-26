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Россияне продолжат покупать жилье, заявила Набиуллина
Россияне продолжат покупать жилье, заявила Набиуллина - 26.07.2024, ПРАЙМ
Россияне продолжат покупать жилье, заявила Набиуллина
Россияне после отмены льготной ипотеки продолжат покупать жилье, но более умеренными темпами, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:31+0300
2024-07-26T15:31+0300
2024-07-26T15:48+0300
жилье
недвижимость
россия
эльвира набиуллина
льготная ипотека
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Россияне после отмены льготной ипотеки продолжат покупать жилье, но более умеренными темпами, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике."Будут продолжать и покупать квартиры. Я напомню, что у нас в прогнозе ипотека будет расти темпом 7-12%. Речь не идет о снижении ипотечного портфеля. Речь идет о том, что этот ипотечный портфель будет расти более умеренными, сбалансированными темпами, не вызывая перегрева на рынке", - сообщила Набиуллина, комментируя вопрос о том, что в связи с массовым завершением льготной ипотеки люди могут направить имеющиеся средства на покупку других товаров.
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жилье, россия, эльвира набиуллина, льготная ипотека
жилье, Недвижимость, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, льготная ипотека
Россияне продолжат покупать жилье, заявила Набиуллина
ЦБ: россияне с отменой льготной ипотеки продолжат покупать жилье умеренными темпами
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Россияне после отмены льготной ипотеки продолжат покупать жилье, но более умеренными темпами, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.
"Будут продолжать и покупать квартиры. Я напомню, что у нас в прогнозе ипотека будет расти темпом 7-12%. Речь не идет о снижении ипотечного портфеля. Речь идет о том, что этот ипотечный портфель будет расти более умеренными, сбалансированными темпами, не вызывая перегрева на рынке", - сообщила Набиуллина, комментируя вопрос о том, что в связи с массовым завершением льготной ипотеки люди могут направить имеющиеся средства на покупку других товаров.