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Набиуллина рассказала, когда следует покупать жилье - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина рассказала, когда следует покупать жилье
Набиуллина рассказала, когда следует покупать жилье - 26.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, когда следует покупать жилье
ЦБ РФ ждет замедления темпов роста цен на жилье, может быть, они будут даже ниже темпа роста доходов россиян, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:58+0300
2024-07-26T16:43+0300
жилье
недвижимость
эльвира набиуллина
рынок
цены на жилье
льготная ипотека
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ ждет замедления темпов роста цен на жилье, может быть, они будут даже ниже темпа роста доходов россиян, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается выбора момента покупки квартиры, у всех жизненная ситуация своя, и свои потребности, но мы исходим из того, что темпы роста цен на жилье замедлятся и, может быть, будут меньше, чем темпы роста доходов населения. Это надо учитывать при принятии решения о покупке квартир", - сказала она."Мы считаем, что отмена безадресной льготной ипотеки действительно приведет к некоторому охлаждению рынка, к сбалансированным темпам его роста... На что важно смотреть? Мы всегда говорили, не просто на процентные ставки по ипотеке, насколько они снизились, а на доступность жилья в части соотношения доходов населения и цены недвижимости. И вот, вероятно, эта доступность будет расти", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.Она отметила, что под влиянием льготной ипотеки "безответственный" рост цен на недвижимость опережал рост доходов, и это приводило в ряде регионов к снижению доступности жилья."Мы считаем, что доступность жилья все-таки будет повышаться постепенно. И, конечно, не нужно ожидать мгновенной подстройки цен. Как говорят экономисты, здесь может быть эффект храповика, который действует в экономике. И надо учитывать сохранение льготных адресных программ. Они тоже достаточно масштабные", - добавила глава ЦБ.Эффект храповика - эффект в экономической теории, где храповик - это механизм, не позволяющий колесу проворачиваться в обратную сторону. Рост совокупного спроса вызывает рост цен на товары, но при сокращении спроса совокупный уровень цен не сокращается, особенно в краткосрочном периоде.
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жилье, эльвира набиуллина, рынок, цены на жилье, льготная ипотека
жилье, Недвижимость, Эльвира Набиуллина, Рынок, цены на жилье, льготная ипотека
15:58 26.07.2024 (обновлено: 16:43 26.07.2024)
 
Набиуллина рассказала, когда следует покупать жилье

Набиуллина заявила, что ЦБ ожидает замедление темпов роста цен на жилье

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство ЖК "Южная Битца" в Подмосковье
Строительство ЖК Южная Битца в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ ждет замедления темпов роста цен на жилье, может быть, они будут даже ниже темпа роста доходов россиян, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается выбора момента покупки квартиры, у всех жизненная ситуация своя, и свои потребности, но мы исходим из того, что темпы роста цен на жилье замедлятся и, может быть, будут меньше, чем темпы роста доходов населения. Это надо учитывать при принятии решения о покупке квартир", - сказала она.
"Мы считаем, что отмена безадресной льготной ипотеки действительно приведет к некоторому охлаждению рынка, к сбалансированным темпам его роста... На что важно смотреть? Мы всегда говорили, не просто на процентные ставки по ипотеке, насколько они снизились, а на доступность жилья в части соотношения доходов населения и цены недвижимости. И вот, вероятно, эта доступность будет расти", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Она отметила, что под влиянием льготной ипотеки "безответственный" рост цен на недвижимость опережал рост доходов, и это приводило в ряде регионов к снижению доступности жилья.
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"Мы считаем, что доступность жилья все-таки будет повышаться постепенно. И, конечно, не нужно ожидать мгновенной подстройки цен. Как говорят экономисты, здесь может быть эффект храповика, который действует в экономике. И надо учитывать сохранение льготных адресных программ. Они тоже достаточно масштабные", - добавила глава ЦБ.
Эффект храповика - эффект в экономической теории, где храповик - это механизм, не позволяющий колесу проворачиваться в обратную сторону. Рост совокупного спроса вызывает рост цен на товары, но при сокращении спроса совокупный уровень цен не сокращается, особенно в краткосрочном периоде.
 
НедвижимостьжильеЭльвира НабиуллинаРынокцены на жильельготная ипотека
 
 
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