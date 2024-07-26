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"Онлайн Патент": русскоязычных брендов станет гораздо больше
"Онлайн Патент": русскоязычных брендов станет гораздо больше - 26.07.2024, ПРАЙМ
"Онлайн Патент": русскоязычных брендов станет гораздо больше
Спрос на регистрацию товарных знаков на кириллице за первое полугодие увеличился почти на четверть в сравнении с аналогичным периодом 2023 года - до 24,7... | 26.07.2024, ПРАЙМ
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россия
товарные знаки
кириллица
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Спрос на регистрацию товарных знаков на кириллице за первое полугодие увеличился почти на четверть в сравнении с аналогичным периодом 2023 года - до 24,7 тысячи, подсчитали для РИА Новости в компании "Онлайн Патент". "Согласно данным исследования, количество заявок на регистрацию товарных знаков на кириллице за первые шесть месяцев 2024 года составило более 24,7 тысячи, с участием заявителей из 41 страны. Среди стран-лидеров по числу поданных заявок выделяются Россия (24 266 заявок), Белоруссия (115), Китай (59) и США (34)", - говорится в отчете. При этом за первые полгода 2023 года было подано 19,9 тысячи таких заявок, а всего за прошедший год - 35,7 тысячи. "Рост количества товарных знаков в кириллице, подаваемых на регистрацию от лица российских заявителей, логично отражает рост доверия потребителей к отечественной продукции. Все больше покупателей при выборе отдают предпочтение товарам именно российского происхождения, а кириллический бренд – самый простой способ интуитивно указать на страну производства", – пояснила генеральный директор компании Алина Акиншина. По методологии исследования заявки, содержащие только буквы кириллического алфавита, были отнесены к категории "кириллица", а те, где в слове или фразе присутствуют в том числе буквы латинского алфавита – к "латинице". В то же время, за 2023 год было подано 62,7 тысячи заявок на регистрацию товарных знаков на латинице, а за первые шесть месяцев 2024 - 41,2 тысячи, уточнили в компании.
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россия, товарные знаки, кириллица
РОССИЯ, товарные знаки, кириллица
"Онлайн Патент": русскоязычных брендов станет гораздо больше
"Онлайн Патент": число заявок на товарные знаки на кириллице выросло на четверть
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Спрос на регистрацию товарных знаков на кириллице за первое полугодие увеличился почти на четверть в сравнении с аналогичным периодом 2023 года - до 24,7 тысячи, подсчитали для РИА Новости в компании "Онлайн Патент".
"Согласно данным исследования, количество заявок на регистрацию товарных знаков на кириллице за первые шесть месяцев 2024 года составило более 24,7 тысячи, с участием заявителей из 41 страны. Среди стран-лидеров по числу поданных заявок выделяются Россия (24 266 заявок), Белоруссия (115), Китай (59) и США (34)", - говорится в отчете.
При этом за первые полгода 2023 года было подано 19,9 тысячи таких заявок, а всего за прошедший год - 35,7 тысячи.
"Рост количества товарных знаков в кириллице, подаваемых на регистрацию от лица российских заявителей, логично отражает рост доверия потребителей к отечественной продукции. Все больше покупателей при выборе отдают предпочтение товарам именно российского происхождения, а кириллический бренд – самый простой способ интуитивно указать на страну производства", – пояснила генеральный директор компании Алина Акиншина.
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По методологии исследования заявки, содержащие только буквы кириллического алфавита, были отнесены к категории "кириллица", а те, где в слове или фразе присутствуют в том числе буквы латинского алфавита – к "латинице".
В то же время, за 2023 год было подано 62,7 тысячи заявок на регистрацию товарных знаков на латинице, а за первые шесть месяцев 2024 - 41,2 тысячи, уточнили в компании.