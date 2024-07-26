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Обеспеченные золотом расчеты в ЦФА пройдут в ближайшее время, заявили в ГД

Обеспеченные золотом расчеты в ЦФА пройдут в ближайшее время, заявили в ГД - 26.07.2024, ПРАЙМ

Обеспеченные золотом расчеты в ЦФА пройдут в ближайшее время, заявили в ГД

Международные расчеты РФ в цифровых финансовых активах (ЦФА), обеспеченные золотом, пройдут в ближайшее время, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T14:21+0300

2024-07-26T14:21+0300

2024-07-26T14:21+0300

экономика

золото

цфа

международные расчеты

анатолий аксаков

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Международные расчеты РФ в цифровых финансовых активах (ЦФА), обеспеченные золотом, пройдут в ближайшее время, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Мы приняли закон, позволяющий обеспеченные цифровые финансовые активы использовать для международных расчетов. Соответственно, золото может являться гарантией таких расчетов. И я знаю, что уже в ближайшее время такие сделки будут осуществляться", - сказал он. Он отметил, что ЦФА будут расчетной единицей, а обеспечением будет являться золото. Соответственно, золото обеспечит выполнение обязательств в случае возникновения каких-то трудностей с платежами. Также депутат добавил, что те организации, которые имеют зафиксированные слитки, собираются осуществлять такие сделки уже осенью. "Ключевое, что обороты будут идти не через банки, а через цифровые счета в определенных реестрах", - заключил он. Президент России Владимир Путин в марте подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента. Использование цифровых прав в качестве средства платежа при импорте и экспорте товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной собственности будет способствовать решению проблемы внешнеторговых расчетов в условиях антироссийских санкций. Это поможет российским импортерам и экспортерам активнее работать с дружественными странами, пояснял ранее Аксаков. При этом он говорил РИА Новости, что в качестве обеспечения ЦФА могут быть использованы любые реальные активы, которым доверяют зарубежные контрагенты, в том числе зерно и золото. Согласно закону, Банк России по согласованию с органом, уполномоченным правительством, будет устанавливать условия отдельных валютных операций с цифровыми правами, а также сможет вводить запрет на совершение таких операций. Особенности представления резидентами подтверждающих документов и обмена информацией при осуществлении таких операций также установит ЦБ. Регулятор также будет вправе запросить у лица, выпустившего ЦФА, и у оператора информсистемы, в которой осуществляется их выпуск, сведения о бенефициарных владельцах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, цфа, международные расчеты, анатолий аксаков