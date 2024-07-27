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В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения - 27.07.2024, ПРАЙМ

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

Временные ограничения введены в целях безопасности утром в субботу на работу аэропортов Казани и Нижнекамска, сообщается в официальном Telegram-канале... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T11:09+0300

2024-07-27T11:09+0300

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происшествия

ограничения

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения введены в целях безопасности утром в субботу на работу аэропортов Казани и Нижнекамска, сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 27 июля (суббота), с 09:30 МСК, на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) – введены временные ограничения", - говорится в публикации. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, заключили в агентстве.

https://1prime.ru/20240724/aeroport-850398144.html

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ограничения