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Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты

Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты - 27.07.2024, ПРАЙМ

Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты

Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты, на запасные аэродромы "ушли" пять воздушных судов, летевших в Казань, сообщается в официальном... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T12:08+0300

2024-07-27T12:08+0300

2024-07-27T12:09+0300

происшествия

аэропорт

ограничения

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты, на запасные аэродромы "ушли" пять воздушных судов, летевших в Казань, сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации. О введении временных ограничений в работе аэропортов Казани и Нижнекамска сообщалось утром в субботу в 10.35 мск. "В 11.00 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы "ушли" пять воздушных судов, летевших в Казань", - говорится в сообщении.

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аэропорт, ограничения