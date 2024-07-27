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Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты
Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты - 27.07.2024, ПРАЙМ
Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты
Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты, на запасные аэродромы "ушли" пять воздушных судов, летевших в Казань, сообщается в официальном... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T12:08+0300
2024-07-27T12:08+0300
2024-07-27T12:09+0300
происшествия
аэропорт
ограничения
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты, на запасные аэродромы "ушли" пять воздушных судов, летевших в Казань, сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации. О введении временных ограничений в работе аэропортов Казани и Нижнекамска сообщалось утром в субботу в 10.35 мск. "В 11.00 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы "ушли" пять воздушных судов, летевших в Казань", - говорится в сообщении.
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аэропорт, ограничения
Происшествия, аэропорт, ограничения
Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты
Росавиация: ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты, на запасные аэродромы "ушли" пять воздушных судов, летевших в Казань, сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации.
О введении временных ограничений в работе аэропортов Казани и Нижнекамска сообщалось утром в субботу в 10.35 мск.
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
"В 11.00 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы "ушли" пять воздушных судов, летевших в Казань", - говорится в сообщении.