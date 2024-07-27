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Швейцария исключила передачу Украине активов России по примеру ЕС

Швейцария исключила передачу Украине активов России по примеру ЕС - 27.07.2024, ПРАЙМ

Швейцария исключила передачу Украине активов России по примеру ЕС

Швейцария не будет поступать так же, как Евросоюз, накануне объявившего о передаче Украине доходов от замороженных российских активов, заявили в Государственном | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T20:43+0300

2024-07-27T20:43+0300

2024-07-27T20:43+0300

экономика

швейцария

россия

активы

замороженные российские активы

украина

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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Швейцария не будет поступать так же, как Евросоюз, накануне объявившего о передаче Украине доходов от замороженных российских активов, заявили в Государственном секретариате по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики страны), пишет Blick.Там объяснили, что в Швейцарии, в отличие от стран Евросоюза, "не получают значительных доходов от замороженных активов Центрального банка России".26 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о передаче Киеву €1,5 млрд. Эти средства были получены от доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги будут направлены на нужды обороны и восстановление страны.Евросоюз планирует отправить первый транш финансовой помощи через страны-посредники — Германию, Чехию и Данию. По информации агентства Bloomberg, в течение этого года Украине будет выделено около 3 миллиардов евро в виде двух траншей. Из этой суммы 90% пойдёт на закупку оружия, а оставшиеся 10% — на восстановление страны.

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швейцария

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швейцария, россия, активы, замороженные российские активы, украина