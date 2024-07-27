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Лавров высказался о развертывании Западом новых вооружений в АТР
Лавров высказался о развертывании Западом новых вооружений в АТР - 27.07.2024, ПРАЙМ
Лавров высказался о развертывании Западом новых вооружений в АТР
Государства Запада, размещая в Азиатско-Тихоокеанском регионе новые вооружения, нагнетают конфронтацию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T10:12+0300
2024-07-27T10:12+0300
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сергей лавров
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Государства Запада, размещая в Азиатско-Тихоокеанском регионе новые вооружения, нагнетают конфронтацию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Лаосе.По словам главы российского внешнеполитического ведомства, западные страны ускоряют милитаризацию АТР и создают в регионе "узкие военно-политические блоковые структуры, развертывая здесь новые вооружения и в целом нагнетая конфронтацию".Также глава МИД России сообщил, что в ближайшее время встретится в с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль и обсудит с ним маневры США вокруг Корейского полуострова.Лавров отметил, что встреча произойдет по инициативе его южнокорейского коллеги. "Я послушаю его, раз он попросил о встрече, наверное, ему есть что сказать, - отметил глава МИД РФ. - Я со своей стороны изложу откровенно наши оценки той ситуации, в которую все глубже и глубже затягивают Сеул. Имею в виду прежде всего американские маневры вокруг Корейского полуострова с целью изолировать, наказать КНДР".При этом Лавров заявил, что Россия обеспокоена планами Соединенных Штатов и Южной Кореи осуществлять совместное ядерное планирование."Еще один, вызывающий беспокойство элемент, совсем недавно США заключили с республикой Корея договоренность о совместном ядерном планировании", - сказал Глава МИД РФ, добавив, что "пока мы не можем даже добиться объяснений, что это значит, но то, что это взывает дополнительную тревогу, сомнений у нас нет".
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сергей лавров, запад, атр
Сергей Лавров, ЗАПАД, АТР, Вооружения
Лавров высказался о развертывании Западом новых вооружений в АТР
Лавров: развертывая в АТР вооружения, Запад нагнетает конфронтацию в регионе
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Государства Запада, размещая в Азиатско-Тихоокеанском регионе новые вооружения, нагнетают конфронтацию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Лаосе.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, западные страны ускоряют милитаризацию АТР и создают в регионе "узкие военно-политические блоковые структуры, развертывая здесь новые вооружения и в целом нагнетая конфронтацию".
Также глава МИД России сообщил, что в ближайшее время встретится в с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль и обсудит с ним маневры США вокруг Корейского полуострова.
Лавров отметил, что встреча произойдет по инициативе его южнокорейского коллеги.
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"Я послушаю его, раз он попросил о встрече, наверное, ему есть что сказать, - отметил глава МИД РФ. - Я со своей стороны изложу откровенно наши оценки той ситуации, в которую все глубже и глубже затягивают Сеул. Имею в виду прежде всего американские маневры вокруг Корейского полуострова с целью изолировать, наказать КНДР".
При этом Лавров заявил, что Россия обеспокоена планами Соединенных Штатов и Южной Кореи осуществлять совместное ядерное планирование.
"Еще один, вызывающий беспокойство элемент, совсем недавно США заключили с республикой Корея договоренность о совместном ядерном планировании", - сказал Глава МИД РФ, добавив, что "пока мы не можем даже добиться объяснений, что это значит, но то, что это взывает дополнительную тревогу, сомнений у нас нет".