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Латвиец с дочерью сбежал в Россию на плоту и попросил убежища
Латвиец с дочерью сбежал в Россию на плоту и попросил убежища - 27.07.2024, ПРАЙМ
Латвиец с дочерью сбежал в Россию на плоту и попросил убежища
Из-за преследования на родине латвийский блогер Станислав Букайнс на надувном плоту бежал вместе с дочерью в Российскую Федерацию и запросил политическое... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T14:13+0300
2024-07-27T14:13+0300
2024-07-27T14:14+0300
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МОСКВА, 27 июл – ПРАЙМ. Из-за преследования на родине латвийский блогер Станислав Букайнс на надувном плоту бежал вместе с дочерью в Российскую Федерацию и запросил политическое убежище. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на рассказ друга беженца Руслана Панкратова.По словам Панкратова, его друг на самом деле подвергался преследованию со стороны властей Латвии, и это давно ни для кого не было секретом.Панкратова лишь удивил способ побега Букайнса.По его словам, "при наличии подписки о невыезде можно было выехать в соседнюю страну — в ту же Эстонию, Литву, Финляндию — и там пересечь границу".
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Происшествия, ЛАТВИЯ, побег, РОССИЯ
Латвиец с дочерью сбежал в Россию на плоту и попросил убежища
"Известия": латвиец Букайнс с дочерью сбежал в Россию по воде и запросил убежище
МОСКВА, 27 июл – ПРАЙМ.
Из-за преследования на родине латвийский блогер Станислав Букайнс на надувном плоту бежал вместе с дочерью в Российскую Федерацию и запросил политическое убежище. Об этом пишут "Известия
", ссылаясь на рассказ друга беженца Руслана Панкратова.
По словам Панкратова, его друг на самом деле подвергался преследованию со стороны властей Латвии, и это давно ни для кого не было секретом.
Панкратова лишь удивил способ побега Букайнса.
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По его словам, "при наличии подписки о невыезде можно было выехать в соседнюю страну — в ту же Эстонию, Литву, Финляндию — и там пересечь границу".