https://1prime.ru/20240727/elektroenergiya-850478126.html

Китай резко сократил экспорт электроэнергии

Китай резко сократил экспорт электроэнергии - 27.07.2024, ПРАЙМ

Китай резко сократил экспорт электроэнергии

Экспорт Китаем электроэнергии в первом полугодии просел сразу на 22% в годовом выражении, до 8,5 миллиарда кВт.ч, что стало минимальным значением с 2015 года,... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T08:16+0300

2024-07-27T08:16+0300

2024-07-27T08:17+0300

экономика

китай

электроэнергия

экспорт

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Экспорт Китаем электроэнергии в первом полугодии просел сразу на 22% в годовом выражении, до 8,5 миллиарда кВт.ч, что стало минимальным значением с 2015 года, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Опрошенные агентством эксперты такую динамику объяснили ростом энергопотребления внутри страны для производства алюминия и гуманитарным кризисом в соседней Мьянме. Материковый Китай, кроме своих специальных экономических районов в лице Гонконга и Макао, активно поставляет энергию на экспорт в большинство соседних стран: в Мьянму, Северную Корею, Лаос, Монголию и Вьетнам. Двое из зарубежных покупателей существенно нарастили импорт по сравнению с первой половиной прошлого года: Вьетнам - в 1,5 раза, до 874,5 миллиона кВт.ч, а Лаос - в 1,7 раза, до 110,5 миллиона кВт.ч. И на этом фоне резко сократила импорт Мьянма - на 21%, до 805,5 миллиона кВт.ч. Макао свои объемы почти не изменил (рост на 6%, до 2,4 миллиарда кВт.ч), а Гонконг существенно сократил ввоз китайской электроэнергии, показав снижение на 43%, до 3,5 миллиарда кВт.ч. "Это связано с ростом производства алюминия в стране. Как вы знаете, выпуск первичного алюминия осуществляется с помощью электролиза. Он весьма энергоемкий. Что касается ближайших месяцев, сказать однозначно сложно, это будет зависеть от ситуации с производством алюминия и других цветных металлов", - пояснил агентству снижение экспорта электроэнергии Китаем независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Это подтверждают данные Международной ассоциации по алюминию: Китай в январе-июне нарастил его производство на 5%, до 21,3 миллиона тонн. Объяснить динамику по отдельным странам непросто, но в случае Мьянмы ситуация очевидна - это обстановка внутри страны. "Сокращение экспорта электроэнергии из Китая в Мьянму – естественное следствие гуманитарного кризиса, возникшего в результате военного переворота 2021 года и активизировавшегося в октябре прошлого года из-за подавления восстаний ряда этнических групп. В результате этого кризиса число беженцев из Мьянмы превысило 3 миллиона человек", - пояснил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

https://1prime.ru/20240726/energiya-850468651.html

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китай, электроэнергия, экспорт