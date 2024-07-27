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Популярный бренд электрокаров из КНР нашел способ обойти пошлины ЕС - 27.07.2024, ПРАЙМ
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Популярный бренд электрокаров из КНР нашел способ обойти пошлины ЕС
Популярный бренд электрокаров из КНР нашел способ обойти пошлины ЕС - 27.07.2024, ПРАЙМ
Популярный бренд электрокаров из КНР нашел способ обойти пошлины ЕС
Китайский бренд электромобилей Zeekr для обхода европейских пошлины решила локализовать производство в ЕС, пишет "За рулем". | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T19:40+0300
2024-07-27T19:40+0300
экономика
китай
европа
электромобили
пошлины
ввозные пошлины
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Китайский бренд электромобилей Zeekr для обхода европейских пошлины решила локализовать производство в ЕС, пишет "За рулем".Введение ЕС тарифов на китайские электромобили в размере до 37,6%, которые вступили в силу 5 июля, заставило компанию Zeekr пересмотреть стратегию. Чтобы избежать огромных финансовых потерь, компания приняла решение о локализации производства в Европе.Это решение стало закономерным ответом на изменившиеся обстоятельства. Zeekr, который только в прошлом году приступил к освоению европейского рынка, уже успел заявить о себе в Швеции и Нидерландах. Тем не менее, высокие пошлины создали значительное препятствие для дальнейшего развития бренда.Запуск производства в Европе даст Zeekr возможность не только избежать уплаты пошлин, но и воспользоваться рядом преимуществ. Изготовление автомобилей непосредственно в Европе позволит сократить расходы на транспортировку и время доставки до конечного потребителя.В ближайшее время компания планирует поделиться подробностями своей производственной стратегии и информацией о месте размещения завода.
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китай, европа, электромобили, пошлины, ввозные пошлины
Экономика, КИТАЙ, ЕВРОПА, электромобили, пошлины, ввозные пошлины
19:40 27.07.2024
 
Популярный бренд электрокаров из КНР нашел способ обойти пошлины ЕС

Zeekr локализует производство в Европе для обхода пошлин на импорт электрокаров

© Фото : ZeekrЭлектрокар-минивен Zeekr Mix
Электрокар-минивен Zeekr Mix - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2024
© Фото : Zeekr
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Китайский бренд электромобилей Zeekr для обхода европейских пошлины решила локализовать производство в ЕС, пишет "За рулем".
Введение ЕС тарифов на китайские электромобили в размере до 37,6%, которые вступили в силу 5 июля, заставило компанию Zeekr пересмотреть стратегию. Чтобы избежать огромных финансовых потерь, компания приняла решение о локализации производства в Европе.
Это решение стало закономерным ответом на изменившиеся обстоятельства. Zeekr, который только в прошлом году приступил к освоению европейского рынка, уже успел заявить о себе в Швеции и Нидерландах. Тем не менее, высокие пошлины создали значительное препятствие для дальнейшего развития бренда.
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Запуск производства в Европе даст Zeekr возможность не только избежать уплаты пошлин, но и воспользоваться рядом преимуществ. Изготовление автомобилей непосредственно в Европе позволит сократить расходы на транспортировку и время доставки до конечного потребителя.
В ближайшее время компания планирует поделиться подробностями своей производственной стратегии и информацией о месте размещения завода.
 
ЭкономикаКИТАЙЕВРОПАэлектромобилипошлиныввозные пошлины
 
 
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