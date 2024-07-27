https://1prime.ru/20240727/germaniya-850477196.html
"Не оккупируйте нас больше". В ФРГ призвали к выводу военных США из страны
"Не оккупируйте нас больше". В ФРГ призвали к выводу военных США из страны - 27.07.2024, ПРАЙМ
"Не оккупируйте нас больше". В ФРГ призвали к выводу военных США из страны
Глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер призвал к сворачивание военных объектов США на территории ФРГ, сообщает РИА Новости. | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T06:59+0300
2024-07-27T06:59+0300
2024-07-27T07:01+0300
политика
германия
сша
военные
https://cdnn.1prime.ru/img/82705/81/827058177_0:236:3193:2032_1920x0_80_0_0_28a64925800d6c977a058a2bdc71521d.jpg
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер призвал к сворачивание военных объектов США на территории ФРГ, сообщает РИА Новости."Мы видели, что войны в Афганистане, Ираке, а теперь на Украине велись с немецкой территории. С авиабазы "Рамштайн", из других мест: Висбадена, Графенвёра, Штутгарта (там также находятся американские военные объекты в ФРГ - прим. ред.), - заявил агентству Ниайер. - Это было бы невозможно, если бы у них не было там своего присутствия. Так что я полностью за то, что бы сказать "Пожалуйста, отправляйтесь домой".При этом политик отметил, что переизбрание Дональда Трампа могло бы стать для ФРГ шансом на получение большей независимости от Соединенных Штатов, поскольку экс-президент США, по словам Нимайера, в свою бытность главой государства "не особенно хотел продолжать это, может быть, даже закрыл бы (военные базы США в Германии - прим. ред.)" "Именно в этом (в закрытии военных баз США - прим. ред.) мы и заинтересованы. Мы бы сказали: "Да, пожалуйста, американцы, отправляйтесь домой. Будьте нашими друзьями, но не оккупируйте нас больше", - сказал глава Совета.
https://1prime.ru/20240710/ssha-849977290.html
германия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82705/81/827058177_84:0:3109:2269_1920x0_80_0_0_d7763dfe1d7c105fee4299d38100ecb2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, сша, военные
Политика, ГЕРМАНИЯ, США, военные
"Не оккупируйте нас больше". В ФРГ призвали к выводу военных США из страны
Немецкий политик призвал к сворачиванию присутствия армии США в Германии
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер призвал к сворачивание военных объектов США на территории ФРГ, сообщает РИА Новости.
"Мы видели, что войны в Афганистане, Ираке, а теперь на Украине велись с немецкой территории. С авиабазы "Рамштайн", из других мест: Висбадена, Графенвёра, Штутгарта (там также находятся американские военные объекты в ФРГ - прим. ред.), - заявил агентству Ниайер. - Это было бы невозможно, если бы у них не было там своего присутствия. Так что я полностью за то, что бы сказать "Пожалуйста, отправляйтесь домой".
При этом политик отметил, что переизбрание Дональда Трампа могло бы стать для ФРГ шансом на получение большей независимости от Соединенных Штатов, поскольку экс-президент США, по словам Нимайера, в свою бытность главой государства "не особенно хотел продолжать это, может быть, даже закрыл бы (военные базы США в Германии - прим. ред.)"
СМИ: безопасность на базах США в Европе усилили из опасений "саботажа"
"Именно в этом (в закрытии военных баз США - прим. ред.) мы и заинтересованы. Мы бы сказали: "Да, пожалуйста, американцы, отправляйтесь домой. Будьте нашими друзьями, но не оккупируйте нас больше", - сказал глава Совета.