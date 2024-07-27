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В АКРА назвали три региона в мире, которым грозит голод - 27.07.2024, ПРАЙМ
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В АКРА назвали три региона в мире, которым грозит голод
В АКРА назвали три региона в мире, которым грозит голод - 27.07.2024, ПРАЙМ
В АКРА назвали три региона в мире, которым грозит голод
Проблема голода исторически характерна для беднейших стран Африки, в меньшей степени - для Центральной Америки и некоторых стран Азии, однако проблема... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T07:08+0300
2024-07-27T07:10+0300
экономика
акра
страны
голод
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Проблема голода исторически характерна для беднейших стран Африки, в меньшей степени - для Центральной Америки и некоторых стран Азии, однако проблема глобального голода за последние десятилетия "ушла из повестки", рассказал РИА Новости руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков. Согласно докладу ООН World Population Prospects, опубликованному ранее в июле, численность населения достигнет пика в этом столетии раньше, чем ожидалось, так как в некоторых крупнейших странах мира наблюдается снижение уровня рождаемости. Так, население планеты достигнет пика примерно в 10,3 миллиарда человек к середине 2080-х годов с текущих 8,2 миллиарда, а к 2100 году оно постепенно снизится до 10,2 миллиарда, что на 6% меньше, чем предполагалось десять лет назад. Горчаков подчеркнул, что на данный момент в стремительном росте населения земли не видит риска глобального голода. "Проблема глобального голода, довольно популярная тема обсуждения в 70-е годы прошлого года, за последние десятилетия объективно ушла из повестки. С учетом развития современной логистики и технологий стало понятно, что за пределами катастрофических сценариев развития глобальный голод не является долгосрочной проблемой, что не отменяет высокую вероятность возникновения этой проблемы в ряде регионов и стран мира", - пояснил он. Эксперт, ссылаясь на последний доклад Global human index, отметил, что комплексный индекс существенно снизился за последние 10 лет, а многие страны (в том числе страны Африки), вышли из критической зоны согласно его методологии. Однако это не отменяет того факта, что проблема голода может обостряться в отдельных странах и регионах под влиянием вооруженных конфликтов, изменения климата, проблем с логистикой и под влиянием экономических кризисов. Прежде всего это касается стран, которые не обеспечивают себя продовольствием самостоятельно. "Исторически зона локализации проблем голода – беднейшие страны Африки, в меньшей степени – центральная Америка и некоторые страны Азии. Но Африканский континент демонстрирует одни из самых высоких темпов экономического роста, многие страны лидируют по объемам ПИИ (прямые иностранные инвестиции - ред.), активно развивается инфраструктура и логистика. Косвенно это снижает проблему голода прежде всего за счет увеличения плотности инфраструктуры, появления новых инвест проектов (и рабочих мест), роста доходов населения", - также уточнил Горчаков. В заключении он также добавил, что Россия есть и, как предполагает, будет и дальше одним из крупнейших в мире экспортеров целого ряда ключевых продовольственных товаров, в том числе в страны Африки.
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акра, страны, голод
Экономика, АКРА, страны, голод
07:08 27.07.2024 (обновлено: 07:10 27.07.2024)
 
В АКРА назвали три региона в мире, которым грозит голод

АКРА: беднейшим странам Африки, Центральной Америки и Азии грозит голод

© РИА Новости . Владимир Первенцев | Перейти в медиабанкРыбаки
Рыбаки - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости . Владимир Первенцев
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Проблема голода исторически характерна для беднейших стран Африки, в меньшей степени - для Центральной Америки и некоторых стран Азии, однако проблема глобального голода за последние десятилетия "ушла из повестки", рассказал РИА Новости руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков.
Согласно докладу ООН World Population Prospects, опубликованному ранее в июле, численность населения достигнет пика в этом столетии раньше, чем ожидалось, так как в некоторых крупнейших странах мира наблюдается снижение уровня рождаемости. Так, население планеты достигнет пика примерно в 10,3 миллиарда человек к середине 2080-х годов с текущих 8,2 миллиарда, а к 2100 году оно постепенно снизится до 10,2 миллиарда, что на 6% меньше, чем предполагалось десять лет назад.
Горчаков подчеркнул, что на данный момент в стремительном росте населения земли не видит риска глобального голода. "Проблема глобального голода, довольно популярная тема обсуждения в 70-е годы прошлого года, за последние десятилетия объективно ушла из повестки. С учетом развития современной логистики и технологий стало понятно, что за пределами катастрофических сценариев развития глобальный голод не является долгосрочной проблемой, что не отменяет высокую вероятность возникновения этой проблемы в ряде регионов и стран мира", - пояснил он.
Эксперт, ссылаясь на последний доклад Global human index, отметил, что комплексный индекс существенно снизился за последние 10 лет, а многие страны (в том числе страны Африки), вышли из критической зоны согласно его методологии.
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Однако это не отменяет того факта, что проблема голода может обостряться в отдельных странах и регионах под влиянием вооруженных конфликтов, изменения климата, проблем с логистикой и под влиянием экономических кризисов. Прежде всего это касается стран, которые не обеспечивают себя продовольствием самостоятельно.
"Исторически зона локализации проблем голода – беднейшие страны Африки, в меньшей степени – центральная Америка и некоторые страны Азии. Но Африканский континент демонстрирует одни из самых высоких темпов экономического роста, многие страны лидируют по объемам ПИИ (прямые иностранные инвестиции - ред.), активно развивается инфраструктура и логистика. Косвенно это снижает проблему голода прежде всего за счет увеличения плотности инфраструктуры, появления новых инвест проектов (и рабочих мест), роста доходов населения", - также уточнил Горчаков.
В заключении он также добавил, что Россия есть и, как предполагает, будет и дальше одним из крупнейших в мире экспортеров целого ряда ключевых продовольственных товаров, в том числе в страны Африки.
 
ЭкономикаАКРАстраныголод
 
 
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