https://1prime.ru/20240727/importozameschenie-850477678.html

Эксперт рассказал о "вкладе" США в развитие нефтяной отрасли России

Эксперт рассказал о "вкладе" США в развитие нефтяной отрасли России - 27.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о "вкладе" США в развитие нефтяной отрасли России

Первые санкции Соединенных Штатов против российской нефтянки подтолкнули российскую нефтяную отрасль к реальному, а не бумажному импортозамещению, рассказал в... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T07:34+0300

2024-07-27T07:34+0300

2024-07-27T07:35+0300

экономика

сша

санкции против рф

импортозамещение

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Первые санкции Соединенных Штатов против российской нефтянки подтолкнули российскую нефтяную отрасль к реальному, а не бумажному импортозамещению, рассказал в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Первые секторальные санкции США и Евросоюза были введены в июле 2014 года, они коснулись финансового и энергетического сектора, а также поставок технологий и оборудования для добычи нефти на арктическом шельфе, глубоководных месторождениях и в сланцевых проектах. По словам Громова, целью первых санкций было ограничить долгосрочные перспективы технологического развития российской нефтегазовой отрасли, поскольку предполагалось, что Россия очень глубоко зависит от зарубежных решений. "По прошествии 10 лет можно сделать вывод, что эти технологические санкции стали настоящим толчком к реальной, а не "бумажной" имплементации программы импортозамещения в России", - сказал Громов. По его словам, до санкций нефтяники предпочитали покупать на Западе лучшие технологические решения и оборудование и не рисковать деньгами в попытке создать собственные компетенции. "Таким образом, до введения санкций нефтяная отрасль развивалась в неправильном ключе, мы становились все более импортозависимыми", - отметил он. Но в свете ограничений правительством РФ была представлена программа импортозамещения, в которой за каждое направление отвечала одна или группа компаний, у которых есть наибольшая компетенция. "Эти усилия привели к тому, что сегодня по широкому ряду позиций мы уже вышли на собственные технологии и оборудование", - заключил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 30 июля.

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сша, санкции против рф, импортозамещение