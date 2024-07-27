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Производственная инфляция на Украине бьет рекорды

Производственная инфляция на Украине бьет рекорды - 27.07.2024, ПРАЙМ

Производственная инфляция на Украине бьет рекорды

Производственная инфляция на Украине в июне стала рекордной за почти 30 лет, цены промышленной продукции за месяц выросли на 14%, сообщил депутат Верховной рады | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T09:17+0300

2024-07-27T09:17+0300

2024-07-27T09:19+0300

экономика

украина

инфляция

производство

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МОСКВА, 27 июл – ПРАЙМ. Производственная инфляция на Украине в июне стала рекордной за почти 30 лет, цены промышленной продукции за месяц выросли на 14%, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. "Второй месяц подряд существенно ускоряется производственная инфляция. Цены производителей промышленной продукции за июнь 2024 выросли сразу на 14%. Это рекордный показатель месячной производственной инфляции за почти 30 последних лет. В последнее время более высокая инфляция наблюдалась в январе 1995 года, когда страна заканчивала цикл гиперинфляции первой половины 90-х годов", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. По его словам, в мае цены производителей выросли на 7%, в годовом выражении промышленная инфляция ускорилась до 26,7%. Он отметил, что больше всего цены выросли в сферах поставки электроэнергии, газа – на 48,1% в годовом выражении, производства фармацевтических продуктов – на 21,7%, мяса – на 15,6%. "Промышленная инфляция стремительно выросла, прежде всего из-за увеличения цен в энергетике… Ускорение цен производителей среди других факторов окажет давление на потребительскую инфляцию во второй половине текущего года", - добавил Германцев. Нацбанк Украины 25 июля сообщил, что в июне инфляция на Украине ускорилась до 4,8%. Прогнозируется, что к концу года она ускорится до 8,5%, а в 2025 году – замедлится до 6,6%.

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украина, инфляция, производство