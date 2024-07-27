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Особый китайский кроссовер для России уже в Москве - 27.07.2024, ПРАЙМ
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Особый китайский кроссовер для России уже в Москве
Особый китайский кроссовер для России уже в Москве - 27.07.2024, ПРАЙМ
Особый китайский кроссовер для России уже в Москве
В России представили новый китайский кроссовер Jetour X50 по цене от двух миллионов рублей, сообщает avtovzglyad.ru. | 27.07.2024, ПРАЙМ
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россия
кроссовер
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В России представили новый китайский кроссовер Jetour X50 по цене от двух миллионов рублей, сообщает avtovzglyad.ru.Кроссовер оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод у этой модели передний. В оснащение кроссовера входят мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем, функция беспроводной зарядки для смартфона, поддержка протоколов Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto.Все автомобили Jetour X50, которые предназначены для российского рынка, были тщательно адаптированы для наших условий. Это включает в себя оцинковку кузова, установку пакета тёплых опций и увеличение объёма бачка стеклоомывателя.
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россия, кроссовер
РОССИЯ, кроссовер
18:15 27.07.2024 (обновлено: 18:16 27.07.2024)
 
Особый китайский кроссовер для России уже в Москве

Jetour представил в России новый кроссовер X50 за два миллиона рублей

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкJetour
Jetour - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В России представили новый китайский кроссовер Jetour X50 по цене от двух миллионов рублей, сообщает avtovzglyad.ru.
Кроссовер оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод у этой модели передний.
В оснащение кроссовера входят мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем, функция беспроводной зарядки для смартфона, поддержка протоколов Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto.
Все автомобили Jetour X50, которые предназначены для российского рынка, были тщательно адаптированы для наших условий. Это включает в себя оцинковку кузова, установку пакета тёплых опций и увеличение объёма бачка стеклоомывателя.
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