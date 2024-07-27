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Особый китайский кроссовер для России уже в Москве

Особый китайский кроссовер для России уже в Москве - 27.07.2024, ПРАЙМ

Особый китайский кроссовер для России уже в Москве

В России представили новый китайский кроссовер Jetour X50 по цене от двух миллионов рублей, сообщает avtovzglyad.ru. | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T18:15+0300

2024-07-27T18:15+0300

2024-07-27T18:16+0300

россия

кроссовер

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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В России представили новый китайский кроссовер Jetour X50 по цене от двух миллионов рублей, сообщает avtovzglyad.ru.Кроссовер оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод у этой модели передний. В оснащение кроссовера входят мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем, функция беспроводной зарядки для смартфона, поддержка протоколов Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto.Все автомобили Jetour X50, которые предназначены для российского рынка, были тщательно адаптированы для наших условий. Это включает в себя оцинковку кузова, установку пакета тёплых опций и увеличение объёма бачка стеклоомывателя.

https://1prime.ru/20240726/exeed-850463049.html

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россия, кроссовер