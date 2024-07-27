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Корабли Балтийского флота прибывают в порт Гаваны

Корабли Балтийского флота прибывают в порт Гаваны - 27.07.2024, ПРАЙМ

Корабли Балтийского флота прибывают в порт Гаваны

Суда Балтийского флота Российской Федерации прибывают в порт Гаваны, первым зашел корабль "Смольный", передает корреспондент РИА Новости. | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T16:23+0300

2024-07-27T16:23+0300

2024-07-27T17:16+0300

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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Суда Балтийского флота Российской Федерации прибывают в порт Гаваны, первым зашел корабль "Смольный", передает корреспондент РИА Новости. Патрульный корабль "Неустрашимый" также прибыл в порт, позднее ожидается прибытие танкера "Ельня".По информации Министерства обороны, в Гавану направятся учебный корабль "Смольный", патрульное судно "Неустрашимый" и танкер "Ельня". Члены экипажа примут участие в различных мероприятиях. Они встретятся с главой Военно-морских сил Кубы, пообщаются с представителями властей столицы и посетят достопримечательности города.Местные жители смогут также посетить судно "Смольный" в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля.Ранее с 12 по 17 июня проходил официальный визит корабельная ударная группа Северного флота под управлением начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ РФ вице-адмирала Михаила Неупокоева.В состав ударной группы вошли АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".

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россия, куба, корабли, гавана, порт