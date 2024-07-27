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Корабли Балтийского флота прибывают в порт Гаваны - 27.07.2024, ПРАЙМ
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Корабли Балтийского флота прибывают в порт Гаваны
Корабли Балтийского флота прибывают в порт Гаваны - 27.07.2024, ПРАЙМ
Корабли Балтийского флота прибывают в порт Гаваны
Суда Балтийского флота Российской Федерации прибывают в порт Гаваны, первым зашел корабль "Смольный", передает корреспондент РИА Новости. | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T16:23+0300
2024-07-27T17:16+0300
россия
куба
корабли
гавана
порт
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Суда Балтийского флота Российской Федерации прибывают в порт Гаваны, первым зашел корабль "Смольный", передает корреспондент РИА Новости. Патрульный корабль "Неустрашимый" также прибыл в порт, позднее ожидается прибытие танкера "Ельня".По информации Министерства обороны, в Гавану направятся учебный корабль "Смольный", патрульное судно "Неустрашимый" и танкер "Ельня". Члены экипажа примут участие в различных мероприятиях. Они встретятся с главой Военно-морских сил Кубы, пообщаются с представителями властей столицы и посетят достопримечательности города.Местные жители смогут также посетить судно "Смольный" в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля.Ранее с 12 по 17 июня проходил официальный визит корабельная ударная группа Северного флота под управлением начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ РФ вице-адмирала Михаила Неупокоева.В состав ударной группы вошли АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".
https://1prime.ru/20240725/flot-850419334.html
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россия, куба, корабли, гавана, порт
РОССИЯ, КУБА, корабли, Гавана, порт
16:23 27.07.2024 (обновлено: 17:16 27.07.2024)
 
Корабли Балтийского флота прибывают в порт Гаваны

Корабли Балтийского флота прибыли в порт Гаваны, первым зашел корабль "Смольный"

© РИА Новости . Александр Казаков | Перейти в медиабанкУчебный корабль "Смольный"
Учебный корабль Смольный - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости . Александр Казаков
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Суда Балтийского флота Российской Федерации прибывают в порт Гаваны, первым зашел корабль "Смольный", передает корреспондент РИА Новости.
Патрульный корабль "Неустрашимый" также прибыл в порт, позднее ожидается прибытие танкера "Ельня".
По информации Министерства обороны, в Гавану направятся учебный корабль "Смольный", патрульное судно "Неустрашимый" и танкер "Ельня". Члены экипажа примут участие в различных мероприятиях. Они встретятся с главой Военно-морских сил Кубы, пообщаются с представителями властей столицы и посетят достопримечательности города.
Местные жители смогут также посетить судно "Смольный" в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля.
Площадь Революции в Гаване - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
На Кубе анонсировали визит кораблей Балтийского флота России в Гавану
25 июля, 09:31
Ранее с 12 по 17 июня проходил официальный визит корабельная ударная группа Северного флота под управлением начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ РФ вице-адмирала Михаила Неупокоева.
В состав ударной группы вошли АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".
 
РОССИЯКУБАкораблиГаванапорт
 
 
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