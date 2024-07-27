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Последний корабль из группы Балтийского флота прибыл в порт Гаваны

Последний корабль из группы Балтийского флота прибыл в порт Гаваны - 27.07.2024, ПРАЙМ

Последний корабль из группы Балтийского флота прибыл в порт Гаваны

Танкер "Ельня" последним из группы Балтийского флота прибыл в порт Гаваны, передает корреспондент РИА Новости. | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T18:43+0300

2024-07-27T18:43+0300

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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Танкер "Ельня" последним из группы Балтийского флота прибыл в порт Гаваны, передает корреспондент РИА Новости. Ранее корабль "Смольный" и патрульное судно "Неустрашимый" прибыли в гаванский порт. Согласно информации Министерства обороны, в Гавану отправятся учебный корабль "Смольный", патрульное судно "Неустрашимый" и танкер "Ельня". Экипаж этих кораблей примет участие в различных мероприятиях. В рамках визита они встретятся с главой Военно-морских сил Кубы, пообщаются с представителями руководства столицы и посетят главные достопримечательности города.Местные жители смогут также посетить корабль "Смольный" в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля.Ранее с 12 по 17 июня проходил официальный визит корабельная ударная группа Северного флота под управлением начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ РФ вице-адмирала Михаила Неупокоева.

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