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Последний корабль из группы Балтийского флота прибыл в порт Гаваны
Последний корабль из группы Балтийского флота прибыл в порт Гаваны - 27.07.2024, ПРАЙМ
Последний корабль из группы Балтийского флота прибыл в порт Гаваны
Танкер "Ельня" последним из группы Балтийского флота прибыл в порт Гаваны, передает корреспондент РИА Новости. | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T18:43+0300
2024-07-27T18:43+0300
2024-07-27T18:43+0300
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Танкер "Ельня" последним из группы Балтийского флота прибыл в порт Гаваны, передает корреспондент РИА Новости. Ранее корабль "Смольный" и патрульное судно "Неустрашимый" прибыли в гаванский порт. Согласно информации Министерства обороны, в Гавану отправятся учебный корабль "Смольный", патрульное судно "Неустрашимый" и танкер "Ельня". Экипаж этих кораблей примет участие в различных мероприятиях. В рамках визита они встретятся с главой Военно-морских сил Кубы, пообщаются с представителями руководства столицы и посетят главные достопримечательности города.Местные жители смогут также посетить корабль "Смольный" в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля.Ранее с 12 по 17 июня проходил официальный визит корабельная ударная группа Северного флота под управлением начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ РФ вице-адмирала Михаила Неупокоева.
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Политика, РОССИЯ, КУБА, корабли, ВМФ России
Последний корабль из группы Балтийского флота прибыл в порт Гаваны
Танкер "Ельня" последним из группы Балтийского флота прибыл в порт Гаваны
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Танкер "Ельня" последним из группы Балтийского флота прибыл в порт Гаваны, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее корабль "Смольный" и патрульное судно "Неустрашимый" прибыли в гаванский порт.
Согласно информации Министерства обороны, в Гавану отправятся учебный корабль "Смольный", патрульное судно "Неустрашимый" и танкер "Ельня". Экипаж этих кораблей примет участие в различных мероприятиях.
В рамках визита они встретятся с главой Военно-морских сил Кубы, пообщаются с представителями руководства столицы и посетят главные достопримечательности города.
Корабли Балтийского флота прибывают в порт Гаваны
Местные жители смогут также посетить корабль "Смольный" в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля.
Ранее с 12 по 17 июня проходил официальный визит корабельная ударная группа Северного флота под управлением начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ РФ вице-адмирала Михаила Неупокоева.