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Минфин России призвал совместно предотвращать мировой долговой кризис
Минфин России призвал совместно предотвращать мировой долговой кризис - 27.07.2024, ПРАЙМ
Минфин России призвал совместно предотвращать мировой долговой кризис
Россия на встрече глав ЦБ и Минфина стран G20 в Бразилии заявила об ухудшении ситуации с госдолгом в мире, сообщает Минфин РФ. | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T15:53+0300
2024-07-27T15:53+0300
2024-07-27T15:53+0300
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Россия на встрече глав ЦБ и Минфина стран G20 в Бразилии заявила об ухудшении ситуации с госдолгом в мире, сообщает Минфин РФ. 25–26 июля состоялась третья встреча министров финансов и глав центральных банков стран "Группы 20". В ней принял участие заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Участники встречи обсудили ситуацию в мировой экономике, перспективы реформы международного налогообложения, вопросы устойчивого финансирования, возросшую долговую уязвимость, а также предложения по реформированию многосторонних банков развития.Участники среди рисков мировой экономики выделили рост глобальной задолженности, высокий уровень дефицитов бюджетов, колебания цен на сырье и ослабление торговых связей.Чебесков отметил, что обслуживание долга обходится странам все дороже, и большинство стран, испытывающие трудности с долгом, имеют низкие доходы, что не позволяет направлять средства на развитие и структурные реформы.Особое беспокойство, как отметил замминистра, также вызывает отсутствие внимания стран к очень высокому и продолжающему расти уровню долга в развитых странах. "Помимо решения вопросов с реструктуризацией долгов, требуются совместные комплексные действия для предотвращения приближения системного долгового кризиса", - указал Чебесков. На встрече особое внимание уделили реформе налогообложения прибыли международных групп компаний. Министры финансов впервые одобрили специальную Декларацию о сотрудничестве в сфере международного налогообложения. Кроме того, на заседании было принято решение о создании Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью. Это один из ключевых приоритетов бразильского председательства.Следующая встреча министров финансов и управляющих центральными банками "Группы двадцати" состоится в октябре текущего года "на полях" Годового собрания руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
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мир, внешний долг, минфин, минфин рф
Экономика, МИР, внешний долг, Минфин, Минфин РФ
Минфин России призвал совместно предотвращать мировой долговой кризис
Минфин: РФ призвала совместно действовать для предотвращения долгового кризиса
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Россия на встрече глав ЦБ и Минфина стран G20 в Бразилии заявила об ухудшении ситуации с госдолгом в мире, сообщает Минфин РФ.
25–26 июля состоялась третья встреча министров финансов и глав центральных банков стран "Группы 20". В ней принял участие заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
Участники встречи обсудили ситуацию в мировой экономике, перспективы реформы международного налогообложения, вопросы устойчивого финансирования, возросшую долговую уязвимость, а также предложения по реформированию многосторонних банков развития.
Участники среди рисков мировой экономики выделили рост глобальной задолженности, высокий уровень дефицитов бюджетов, колебания цен на сырье и ослабление торговых связей.
Чебесков отметил, что обслуживание долга обходится странам все дороже, и большинство стран, испытывающие трудности с долгом, имеют низкие доходы, что не позволяет направлять средства на развитие и структурные реформы.
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Особое беспокойство, как отметил замминистра, также вызывает отсутствие внимания стран к очень высокому и продолжающему расти уровню долга в развитых странах. "Помимо решения вопросов с реструктуризацией долгов, требуются совместные комплексные действия для предотвращения приближения системного долгового кризиса", - указал Чебесков.
На встрече особое внимание уделили реформе налогообложения прибыли международных групп компаний. Министры финансов впервые одобрили специальную Декларацию о сотрудничестве в сфере международного налогообложения. Кроме того, на заседании было принято решение о создании Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью. Это один из ключевых приоритетов бразильского председательства.
Следующая встреча министров финансов и управляющих центральными банками "Группы двадцати" состоится в октябре текущего года "на полях" Годового собрания руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.