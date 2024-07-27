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Опасный плоский червь. Как понять, что в водоеме нельзя купаться

Опасный плоский червь. Как понять, что в водоеме нельзя купаться - 27.07.2024, ПРАЙМ

Опасный плоский червь. Как понять, что в водоеме нельзя купаться

В Нижнем Новгороде и ХМАО зафиксированы несколько случаев заражения личинками церкарий. Заболевшие купались в местных водоемах. Чем опасен "церкариоз" или... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T03:03+0300

2024-07-27T03:03+0300

2024-07-27T03:03+0300

врач

инфекция

эксклюзив

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. В Нижнем Новгороде и ХМАО зафиксированы несколько случаев заражения личинками церкарий. Заболевшие купались в местных водоемах. Чем опасен "церкариоз" или "шистосомный дерматит", известный также как "зуд купальщиков", рассказал агентству “Прайм” врач-инфекционист АО "Медицина", д.м.н. Владимир Неронов.Возбудителем этого заболевания является плоский червь, который живет в кровеносных сосудах водоплавающих птиц, а речная улитка служит “промежуточным хозяином”. Человек, по словам Неронова, не является прямым участником этого цикла. Но если личинка попадает ему под кожу, она может вызвать воспаление и зуд, погибнув на этом этапе.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ некоторых регионах, к примеру, в Африке, Юго-Восточной Азии и других тропических местах, шистосомы могут попасть в организм человека через воду и размножаться, вызывая серьезные заболевания.“Для предотвращения заражения важно избегать контакта с возможными источниками заболевания и не купаться в мелководных стоячих водоемах, где наиболее вероятно встретить церкарии”, - объясняет инфекционист.Правило: “Не купайтесь там, где плавают утки" имеет под собой серьезные основания. Принимайте душ после купания. И вообще нужно быть внимательнее: на фоне потепления климата на планете растет и численность водоплавающих птиц. Поэтому случаи заражения могут участиться, предупредил Неронов.

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врач, инфекция, эксклюзив