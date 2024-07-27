https://1prime.ru/20240727/mobilizatsiya-850477067.html

Песков прокомментировал вопрос о мобилизации в России

Песков прокомментировал вопрос о мобилизации в России - 27.07.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал вопрос о мобилизации в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости вопрос, достаточно ли на фронте добровольцев и не может ли снова потребоваться... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T06:29+0300

2024-07-27T06:29+0300

2024-07-27T06:29+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

мобилизация

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости вопрос, достаточно ли на фронте добровольцев и не может ли снова потребоваться мобилизация.Помощник российского лидера заявил агентству: "О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет".

https://1prime.ru/20240723/mobilizatsiya-850376060.html

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дмитрий песков, мобилизация