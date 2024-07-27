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Песков прокомментировал вопрос о мобилизации в России - 27.07.2024, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал вопрос о мобилизации в России
Песков прокомментировал вопрос о мобилизации в России - 27.07.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал вопрос о мобилизации в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости вопрос, достаточно ли на фронте добровольцев и не может ли снова потребоваться... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T06:29+0300
2024-07-27T06:29+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
мобилизация
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости вопрос, достаточно ли на фронте добровольцев и не может ли снова потребоваться мобилизация.Помощник российского лидера заявил агентству: "О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет".
https://1prime.ru/20240723/mobilizatsiya-850376060.html
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дмитрий песков, мобилизация
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, мобилизация
06:29 27.07.2024
 
Песков прокомментировал вопрос о мобилизации в России

Песков: никакой речи о мобилизации в РФ сейчас нет - об этом вообще не говорят

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости вопрос, достаточно ли на фронте добровольцев и не может ли снова потребоваться мобилизация.
Помощник российского лидера заявил агентству: "О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет".
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
Названы последствия усиления мобилизации на Украине для рынка труда
23 июля, 18:52
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий Песковмобилизация
 
 
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