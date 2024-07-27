https://1prime.ru/20240727/mobilizatsiya-850477067.html
Песков прокомментировал вопрос о мобилизации в России
Песков прокомментировал вопрос о мобилизации в России - 27.07.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал вопрос о мобилизации в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости вопрос, достаточно ли на фронте добровольцев и не может ли снова потребоваться... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T06:29+0300
2024-07-27T06:29+0300
2024-07-27T06:29+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
мобилизация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906560_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_3d64f769462b92f59cf15eefbd6318f8.jpg
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости вопрос, достаточно ли на фронте добровольцев и не может ли снова потребоваться мобилизация.Помощник российского лидера заявил агентству: "О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет".
https://1prime.ru/20240723/mobilizatsiya-850376060.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906560_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_0049b474176752a7fc26795b3b06a1d8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, мобилизация
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, мобилизация
Песков прокомментировал вопрос о мобилизации в России
Песков: никакой речи о мобилизации в РФ сейчас нет - об этом вообще не говорят