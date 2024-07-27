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Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ

Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ - 27.07.2024, ПРАЙМ

Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада и салюта в Санкт-Петербурге в день Военно-морского флота.. | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T16:55+0300

2024-07-27T16:55+0300

2024-07-27T16:56+0300

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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада и салюта в Санкт-Петербурге в день Военно-морского флота.. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. День Военно-морского флота пройдёт 28 июля. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин посетит парад в Санкт-Петербурге. Подготовка и проведение парада возложены на Министерство обороны Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти по решению правительства России.В 2024 году праздник начнется с зажжения факелов на Ростральных колоннах Санкт-Петербурга. По традиции, это станет отправной точкой для парада военных кораблей на Неве. В параде примут участие около 20 кораблей: малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль "Сочи" и парусные суда "Крузенштерн", "Мир" и "Седов". Также в параде будут задействованы военные самолёты. После этого пройдёт марш моряков, а завершит праздник красочный салют над Петропавловской крепостью.

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россия, владимир путин, вмф россии, парад, флот