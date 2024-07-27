Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ - 27.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240727/parad-850483027.html
Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ
Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ - 27.07.2024, ПРАЙМ
Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада и салюта в Санкт-Петербурге в день Военно-морского флота.. | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T16:55+0300
2024-07-27T16:56+0300
политика
россия
владимир путин
вмф россии
парад
флот
https://cdnn.1prime.ru/img/84304/68/843046812_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_744d3a17b652f4002963e2bf21e21912.jpg
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада и салюта в Санкт-Петербурге в день Военно-морского флота.. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. День Военно-морского флота пройдёт 28 июля. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин посетит парад в Санкт-Петербурге. Подготовка и проведение парада возложены на Министерство обороны Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти по решению правительства России.В 2024 году праздник начнется с зажжения факелов на Ростральных колоннах Санкт-Петербурга. По традиции, это станет отправной точкой для парада военных кораблей на Неве. В параде примут участие около 20 кораблей: малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль "Сочи" и парусные суда "Крузенштерн", "Мир" и "Седов". Также в параде будут задействованы военные самолёты. После этого пройдёт марш моряков, а завершит праздник красочный салют над Петропавловской крепостью.
https://1prime.ru/20240623/korabli-849420195.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84304/68/843046812_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_59d11a48a238a28336749c0e965b2608.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, вмф россии, парад, флот
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, ВМФ России, парад, флот
16:55 27.07.2024 (обновлено: 16:56 27.07.2024)
 
Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ

Путин подписал указ о проведении парада и салюта в Петербурге в день ВМФ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент РФ В. Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада и салюта в Санкт-Петербурге в день Военно-морского флота..
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
День Военно-морского флота пройдёт 28 июля. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин посетит парад в Санкт-Петербурге.
Подготовка и проведение парада возложены на Министерство обороны Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти по решению правительства России.
Корабли Каспийской флотилии
Названы требования, которые ВМФ России предъявляет кораблестроителям
23 июня, 16:54
В 2024 году праздник начнется с зажжения факелов на Ростральных колоннах Санкт-Петербурга. По традиции, это станет отправной точкой для парада военных кораблей на Неве.
В параде примут участие около 20 кораблей: малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль "Сочи" и парусные суда "Крузенштерн", "Мир" и "Седов". Также в параде будут задействованы военные самолёты. После этого пройдёт марш моряков, а завершит праздник красочный салют над Петропавловской крепостью.
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинВМФ Россиипарадфлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала