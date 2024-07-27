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Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ
Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ - 27.07.2024, ПРАЙМ
Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада и салюта в Санкт-Петербурге в день Военно-морского флота.. | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T16:55+0300
2024-07-27T16:55+0300
2024-07-27T16:56+0300
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада и салюта в Санкт-Петербурге в день Военно-морского флота.. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. День Военно-морского флота пройдёт 28 июля. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин посетит парад в Санкт-Петербурге. Подготовка и проведение парада возложены на Министерство обороны Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти по решению правительства России.В 2024 году праздник начнется с зажжения факелов на Ростральных колоннах Санкт-Петербурга. По традиции, это станет отправной точкой для парада военных кораблей на Неве. В параде примут участие около 20 кораблей: малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль "Сочи" и парусные суда "Крузенштерн", "Мир" и "Седов". Также в параде будут задействованы военные самолёты. После этого пройдёт марш моряков, а завершит праздник красочный салют над Петропавловской крепостью.
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россия, владимир путин, вмф россии, парад, флот
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, ВМФ России, парад, флот
Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ
Путин подписал указ о проведении парада и салюта в Петербурге в день ВМФ
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада и салюта в Санкт-Петербурге в день Военно-морского флота..
Соответствующий документ
размещен на портале официального опубликования правовых актов.
День Военно-морского флота пройдёт 28 июля. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин посетит парад в Санкт-Петербурге.
Подготовка и проведение парада возложены на Министерство обороны Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти по решению правительства России.
Названы требования, которые ВМФ России предъявляет кораблестроителям
В 2024 году праздник начнется с зажжения факелов на Ростральных колоннах Санкт-Петербурга. По традиции, это станет отправной точкой для парада военных кораблей на Неве.
В параде примут участие около 20 кораблей: малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль "Сочи" и парусные суда "Крузенштерн", "Мир" и "Седов". Также в параде будут задействованы военные самолёты. После этого пройдёт марш моряков, а завершит праздник красочный салют над Петропавловской крепостью.