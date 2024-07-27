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Лавров сделал ряд резких заявлений по "мирным идеям" Украины - 27.07.2024, ПРАЙМ
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Лавров сделал ряд резких заявлений по "мирным идеям" Украины
Лавров сделал ряд резких заявлений по "мирным идеям" Украины - 27.07.2024, ПРАЙМ
Лавров сделал ряд резких заявлений по "мирным идеям" Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавние заявления своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о готовности Украины к переговорам с Москвой, | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T11:40+0300
2024-07-27T11:44+0300
политика
сергей лавров
владимир зеленский
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавние заявления своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о готовности Украины к переговорам с Москвой, сказал, что не слушает заявлений ни Владимира Зеленского, ни Кулебы, в том числе о переговорах по урегулированию конфликта.В частности, глава российского внешнеполитического ведомства заявил: МИД По словам Лаврова, Кулеба , как еще к этому относиться. Он это уже не первый раз говорит. И говорил иногда еще прямо противоположные вещи. "Совсем недавно они (Зеленский и Кулеба - прим. ред.) говорили про переговоры. Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российскими представителями. Я их не слушаю, честно говоря ", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, отметив, например, что Кулеба иногда говорил "прямо противоположные вещи". Вместе с тем Лавров заявил, что Российская Федерация не пойдет на капитуляцию перед Украиной, все цели специальной военной операции будут достигнуты.Глава МИД РФ напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Зеленский запретил сам себе и своим сотрудникам вести переговоры с Российской Федерацией."Ничего не происходит, все пропускают все мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход и по сути дела в их понимании сейчас это означает капитуляцию, - сказал Лавров. - Такого не будет, все цели специальной военной операции будут достигнуты, в этом нет никаких сомнений".В то же время глава МИД России заявил, что просто не может комментировать многочисленные идеи в отношении урегулирования конфликта на Украине."Они (идеи - прим. ред.) несерьезны, конечно, как сказал президент (Владимир Путин - прим. ред.)", - отметил Лавров, после чего подчеркнул, что Россия "всегда готова к честному разговору с учетом сложившихся сейчас реалий".
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сергей лавров, владимир зеленский, дмитрий кулеба
Политика, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба
11:40 27.07.2024 (обновлено: 11:44 27.07.2024)
 
Лавров сделал ряд резких заявлений по "мирным идеям" Украины

Лавров: не слушаю заявления Киева о переговорах, там часто говорят противоположное

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© POOL
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавние заявления своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о готовности Украины к переговорам с Москвой, сказал, что не слушает заявлений ни Владимира Зеленского, ни Кулебы, в том числе о переговорах по урегулированию конфликта.
В частности, глава российского внешнеполитического ведомства заявил: МИД По словам Лаврова, Кулеба , как еще к этому относиться. Он это уже не первый раз говорит. И говорил иногда еще прямо противоположные вещи.
"Совсем недавно они (Зеленский и Кулеба - прим. ред.) говорили про переговоры. Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российскими представителями. Я их не слушаю, честно говоря ", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, отметив, например, что Кулеба иногда говорил "прямо противоположные вещи".
Вместе с тем Лавров заявил, что Российская Федерация не пойдет на капитуляцию перед Украиной, все цели специальной военной операции будут достигнуты.
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Глава МИД РФ напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Зеленский запретил сам себе и своим сотрудникам вести переговоры с Российской Федерацией.
"Ничего не происходит, все пропускают все мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход и по сути дела в их понимании сейчас это означает капитуляцию, - сказал Лавров. - Такого не будет, все цели специальной военной операции будут достигнуты, в этом нет никаких сомнений".
В то же время глава МИД России заявил, что просто не может комментировать многочисленные идеи в отношении урегулирования конфликта на Украине.
"Они (идеи - прим. ред.) несерьезны, конечно, как сказал президент (Владимир Путин - прим. ред.)", - отметил Лавров, после чего подчеркнул, что Россия "всегда готова к честному разговору с учетом сложившихся сейчас реалий".
 
ПолитикаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийДмитрий Кулеба
 
 
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