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Лавров провел встречу с главой МИД Южной Кореи

Лавров провел встречу с главой МИД Южной Кореи - 27.07.2024, ПРАЙМ

Лавров провел встречу с главой МИД Южной Кореи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Республики Корея Чо Тхэ Ёль провели встречу на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Лаосе,... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T13:18+0300

2024-07-27T13:18+0300

2024-07-27T13:35+0300

политика

сергей лавров

мид

южная корея

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Республики Корея Чо Тхэ Ёль провели встречу на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Лаосе, передает МИД РФ.Как указывается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, министры обсудили вопросы двусторонних отношений, а также складывающуюся ситуации на Корейском полуострове.При этом в российском МИД подчеркнули, что "с обеих сторон выражена готовность к продолжению контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес".

https://1prime.ru/20240727/atr-850479377.html

южная корея

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сергей лавров, мид, южная корея