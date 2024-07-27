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Лавров провел встречу с главой МИД Южной Кореи - 27.07.2024, ПРАЙМ
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Лавров провел встречу с главой МИД Южной Кореи
Лавров провел встречу с главой МИД Южной Кореи - 27.07.2024, ПРАЙМ
Лавров провел встречу с главой МИД Южной Кореи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Республики Корея Чо Тхэ Ёль провели встречу на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Лаосе,... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T13:18+0300
2024-07-27T13:35+0300
политика
сергей лавров
мид
южная корея
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Республики Корея Чо Тхэ Ёль провели встречу на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Лаосе, передает МИД РФ.Как указывается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, министры обсудили вопросы двусторонних отношений, а также складывающуюся ситуации на Корейском полуострове.При этом в российском МИД подчеркнули, что "с обеих сторон выражена готовность к продолжению контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес".
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южная корея
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сергей лавров, мид, южная корея
Политика, Сергей Лавров, МИД, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
13:18 27.07.2024 (обновлено: 13:35 27.07.2024)
 
Лавров провел встречу с главой МИД Южной Кореи

МИД: Лавров и глава МИД Южной Кореи обсудили ситуацию на Корейском полуострове

© МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
Официальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Республики Корея Чо Тхэ Ёль провели встречу на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Лаосе, передает МИД РФ.
Как указывается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, министры обсудили вопросы двусторонних отношений, а также складывающуюся ситуации на Корейском полуострове.
Ванг-Вьенг, Лаос - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2024
Лавров высказался о развертывании Западом новых вооружений в АТР
10:12
При этом в российском МИД подчеркнули, что "с обеих сторон выражена готовность к продолжению контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес".
 
ПолитикаСергей ЛавровМИДЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
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