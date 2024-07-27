https://1prime.ru/20240727/peregovory-850480596.html
Лавров провел встречу с главой МИД Южной Кореи
Лавров провел встречу с главой МИД Южной Кореи - 27.07.2024, ПРАЙМ
Лавров провел встречу с главой МИД Южной Кореи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Республики Корея Чо Тхэ Ёль провели встречу на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Лаосе,... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T13:18+0300
2024-07-27T13:18+0300
2024-07-27T13:35+0300
политика
сергей лавров
мид
южная корея
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910629_0:77:1319:818_1920x0_80_0_0_b071c53ffc987f6ce87c2bb4ad09b539.jpg
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Республики Корея Чо Тхэ Ёль провели встречу на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Лаосе, передает МИД РФ.Как указывается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, министры обсудили вопросы двусторонних отношений, а также складывающуюся ситуации на Корейском полуострове.При этом в российском МИД подчеркнули, что "с обеих сторон выражена готовность к продолжению контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес".
https://1prime.ru/20240727/atr-850479377.html
южная корея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910629_0:0:1179:884_1920x0_80_0_0_1e78cbd8a253f62ca0a06fd3f5a1dcbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, мид, южная корея
Политика, Сергей Лавров, МИД, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Лавров провел встречу с главой МИД Южной Кореи
МИД: Лавров и глава МИД Южной Кореи обсудили ситуацию на Корейском полуострове
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Республики Корея Чо Тхэ Ёль провели встречу на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Лаосе, передает МИД РФ.
Как указывается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, министры обсудили вопросы двусторонних отношений, а также складывающуюся ситуации на Корейском полуострове.
Лавров высказался о развертывании Западом новых вооружений в АТР
При этом в российском МИД подчеркнули, что "с обеих сторон выражена готовность к продолжению контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес".