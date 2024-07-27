https://1prime.ru/20240727/pobeda-850479972.html
Путин заявил об "основе для победы России"
Путин заявил об "основе для победы России" - 27.07.2024, ПРАЙМ
Путин заявил об "основе для победы России"
Российская история, ее традиции и гордость за подвиги предков - основа для победы, которая особенно нужна сегодня, заявил президент Российской Федерации... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T12:00+0300
2024-07-27T12:00+0300
2024-07-27T12:00+0300
владимир путин
победа
россия
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Российская история, ее традиции и гордость за подвиги предков - основа для победы, которая особенно нужна сегодня, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе, записанной для фильма "Новый Херсонес". Этот фильм размещен на онлайн-платформе "Смотрим"."Победа не может быть без прочной основы, морально-этической, духовной основы, - сказал глава государства. - А эту основу как раз и создает наша история, наши традиции и гордость за то, что было сделано нашими предками по укреплению отечества"."Это и сегодня в известном смысле наше оружие", - добавил президент.
https://1prime.ru/20240725/putin-850439689.html
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владимир путин, победа, россия
Владимир Путин, победа, РОССИЯ
Путин заявил об "основе для победы России"
Путин: основу для победы России создают ее история и традиции
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Российская история, ее традиции и гордость за подвиги предков - основа для победы, которая особенно нужна сегодня, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе, записанной для фильма "Новый Херсонес". Этот фильм размещен на онлайн-платформе "Смотрим".
"Победа не может быть без прочной основы, морально-этической, духовной основы, - сказал глава государства. - А эту основу как раз и создает наша история, наши традиции и гордость за то, что было сделано нашими предками по укреплению отечества".
Путин поручил обеспечить финансирование наццентра "Россия"
"Это и сегодня в известном смысле наше оружие", - добавил президент.