https://1prime.ru/20240727/pobeda-850479972.html

Путин заявил об "основе для победы России"

Путин заявил об "основе для победы России" - 27.07.2024, ПРАЙМ

Путин заявил об "основе для победы России"

Российская история, ее традиции и гордость за подвиги предков - основа для победы, которая особенно нужна сегодня, заявил президент Российской Федерации... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T12:00+0300

2024-07-27T12:00+0300

2024-07-27T12:00+0300

владимир путин

победа

россия

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Российская история, ее традиции и гордость за подвиги предков - основа для победы, которая особенно нужна сегодня, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе, записанной для фильма "Новый Херсонес". Этот фильм размещен на онлайн-платформе "Смотрим"."Победа не может быть без прочной основы, морально-этической, духовной основы, - сказал глава государства. - А эту основу как раз и создает наша история, наши традиции и гордость за то, что было сделано нашими предками по укреплению отечества"."Это и сегодня в известном смысле наше оружие", - добавил президент.

https://1prime.ru/20240725/putin-850439689.html

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владимир путин, победа, россия