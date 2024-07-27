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Жители подтопленного из-за прорыва дамбы Киолима возвращаются в дома

Жители подтопленного из-за прорыва дамбы Киолима возвращаются в дома - 27.07.2024, ПРАЙМ

Жители подтопленного из-за прорыва дамбы Киолима возвращаются в дома

Жители подтопленного в результате прорыва дамбы поселка Киолим в Челябинской области возвращаются в свои дома. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер. | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T13:26+0300

2024-07-27T13:26+0300

2024-07-27T13:28+0300

происшествия

челябинская область

подтопление

жители

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МОСКВА, 27 июл – ПРАЙМ. Жители подтопленного в результате прорыва дамбы поселка Киолим в Челябинской области возвращаются в свои дома. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер. Он отметил, что из-за вчерашнего прорыва дамбы Киолимского водохранилища из поселка были эвакуированы 35 человек."Повстречался и с жителями, они тоже возвращаются, осматривают свои жилища", - сказал Текслер. Накануне в связи с обильными осадками на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу, в результате чего затопило поселок Киолим. В субботу вода вернулась в русло реки, и поселок освободился от воды. Но из-за подтопления садовых участков началась эвакуация в СНТ в Сосновском районе.

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челябинская область

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челябинская область, подтопление, жители