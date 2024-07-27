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В России выступили за прямые рейсы на курорты Мьянмы
В России выступили за прямые рейсы на курорты Мьянмы - 27.07.2024, ПРАЙМ
В России выступили за прямые рейсы на курорты Мьянмы
Туроператоры из РФ выступили за прямые рейсы на курорты Мьянмы, Нейпьидо учел их замечания и прорабатывает такую возможность, заявила в интервью РИА Новости... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T09:11+0300
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Туроператоры из РФ выступили за прямые рейсы на курорты Мьянмы, Нейпьидо учел их замечания и прорабатывает такую возможность, заявила в интервью РИА Новости Союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн. По словам главы ведомства, в конце ноября прошлого года министерство туризма Мьянмы организовало ознакомительный визит российских туроператоров, блогеров и представителей СМИ в количестве больше 40 человек. После туристической программы участников поездки попросили высказать свои отзывы и предложения. "Наши собеседники… добавили, что, помимо обычных прямых перелетов в Мьянму из России, нужны также прямые перелеты непосредственно на наши курорты, чтобы после прилета в страну не нужно было еще несколько часов ехать на курортные места. Это замечание мы тоже сейчас учитываем и развиваем инфраструктуру для того, чтобы в курортные места можно было добраться просто и удобно", - отметила союзный министр. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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россия, прямые рейсы, мьянма
Экономика, РОССИЯ, прямые рейсы, МЬЯНМА
В России выступили за прямые рейсы на курорты Мьянмы
Министр Тет Тет Кхайн: в России выступили за прямые рейсы на курорты Мьянмы
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Туроператоры из РФ выступили за прямые рейсы на курорты Мьянмы, Нейпьидо учел их замечания и прорабатывает такую возможность, заявила в интервью РИА Новости Союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн.
По словам главы ведомства, в конце ноября прошлого года министерство туризма Мьянмы организовало ознакомительный визит российских туроператоров, блогеров и представителей СМИ в количестве больше 40 человек. После туристической программы участников поездки попросили высказать свои отзывы и предложения.
"Наши собеседники… добавили, что, помимо обычных прямых перелетов в Мьянму из России, нужны также прямые перелеты непосредственно на наши курорты, чтобы после прилета в страну не нужно было еще несколько часов ехать на курортные места. Это замечание мы тоже сейчас учитываем и развиваем инфраструктуру для того, чтобы в курортные места можно было добраться просто и удобно", - отметила союзный министр.
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Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.